Coșmarul unei familii de români în Grecia. Blocați de peste o săptămână într-o stațiune și cu mașina distrusă VIDEO

O familie din Alba Iulia a trăit coșmarul inundațiilor catastrofale ce au avut loc săptămâna trecută în Grecia. Au rămas blocați în stațiune, iar mașina achiziționată de doar două săptămâni le-a fost luată de ape și distrusă.

Familia Simedru a ajuns în stațiunea Lefokastro, o stațiune aflată la circa 30 de kilometri de Volos, luni, 4 septembrie 2023. În prima zi totul a fost în regulă. Marți însă, după ce toată noaptea a plouat, imaginea stațiunii s-a schimbat.

„Imediat după ce ne-am trezit am văzut apă de peste o jumătate de metru ieșind din parcarea publică, apoi o masină mai mică, iar in câteva clipe apa a crescut la nivel de peste un metru. Mașinile luate de ape. A fost un moment groaznic, deoarece apa a început să scoată mașinile din parcare una câte una, iar sfârșitul le-a fost in apa mării. Unele au rămas la mal, altele au plutit sute de metri și s-au scufundat in larg.

A început să miroasă a combustibili, iar spre mare erau duse tot felul de bunuri, din păcate și containere cu combustibil pentru încălzire pe timp de iarnă. Imaginile, sunetele tunetelor, fulgerele și mirosul înțepător de la combustibili, făceau să pară că este sfârșitul lumii. Disperarea oamenilor din jur, a noastră, panica cu care am trăit cu toții momentele, a fost la cote netrăite până acum de către niciunul dintre noi. Nimeni dintre localnicii și turiștii cu care am vorbit, nu a trăit momente de intensitate atât de puternică”, a povestit Claudiu Simedru pe Facebook.

Tânărul spune că erau disperați pentru că nu știau carer este starea mașinii lor, pentru că nu o văzuse luată de ape.

„Nu aveam posibilitatea nici să merg să văd ce e cu ea. La un moment dat apa a depășit doi metri la ieșirea din parcare, mașinile erau scoase una câte una si aruncate in mare. Să vezi asta timp de o zi întreaga, de dimineața si până seara, a fost traumatizant pentru mulți din cei de aici. Aproximativ treizeci de masini, încă nu se știe exact, au fost distruse in parcarea publica din Lefokastro.

Majoritatea au fost luate de apă și duse în mare, iar în parcare au rămas agățate și blocate de ziduri si în măslini doar patru. Asta a fost soarta si pentru mașina noastră, un Hyundai Kona mild hybrid, înmatriculată pentru prima data la început de 2022. Acum e plină cu nămol, zdrobită între un zid și un măslin. Nu pot aproxima dauna și din păcate aici poliția nu a venit, doar protecția civilă. Încă așteptăm cu toții după o autoritate de stat care să ofere documentație pentru companiile de asigurari (cei care au fost asigurați)”, a precizat tânărul.

Claudiu mai spune că o familie de localnici, ce s-au întâlnit pentru o reuniune familială, au pierdut trei masini în mare: ”Două mai vechi, iar una avea 60 de km la bord. La fel ca a noastră, mașina fusese cumpărată in ultima lună”.

„Cu toate astea, oamenii aceștia ne-au fost de un mare ajutor. Atât ei, cât si proprietarii de la Nikoleri Studios din Lefokastro, ne-au adus in fiecare zi apă si mâncare. Au dat dovadă de umanitate si sprijin ca si cum suntem familia lor. Vecinii, ce au pierdut cele trei mașini și care aveau si un mic restaurant inchiriat aici, numit Oasis, au scos toată carnea din restaurant, au prăjit-o si au dat-o turiștilor gratuit împreună cu pâinea pe care au mai avut-o. Cu adevărat oameni de la Dumnezeu!

Au urmat apoi două zile cu cer înnorat și ploaie din când în când, zile în care am reușit sa ne unim mai mulți români aflați aici in concediu și am făcut un grup de whatsapp (aproximativ 30 de români cazați în zonă). Am primit de la cineva din grup numărul Consulului României de la Salonic, Domnul Dan Dima și acesta a fost de mare ajutor și de mare omenie, fiindcă a intrat în grupul de whatsapp și zilnic ne-a ținut la curent cu toate informațiile in limba română”, a mai afirmat tânărul din Alba Iulia.

Lanț uman pentru a realiza un drum

Consulul l-a sunat pe primarul orașului și a rezolvat mai multe situații dificile în care erau implicați turiști români.

„Vineri, la patru zile după viitura de aici, au venit cei de la Protecția civilă și au adus sandwich-uri și apă. Tot atunci a venit și buldozerul și a tasat pietrele și pământul prin curtea unui localnic, pentru a face un drum provizoriu. Turiștii s-au mobilizat și ei Cum era foarte multă apă se făcuse noroi și nu era stabil.

A fost momentul când turiști din mai multe țări, împreună cu localnici, au făcut un lanț uman și au adus bolovani și pietre pentru a întări drumul provizoriu pentru a doua zi, când urma să se aducă o mașină de pietriș pentru a-l face practicabil. Grupul de whatsapp al romanilor blocați aici in Lefokastro a fost și încă este foarte util, căci ne-am ținut la curent unii pe ceilalți și așa am participat inclusiv cu bani pentru drumul provizoriu și pietriș”, a mai susținut tânărul în postarea de pe rețeaua de socializare.

Claudiu a încheiat cu speranța că vor putea reveni în România în cursul acestei săptămâni, cu tot cu mașina distrusă, care va fi transportată pe o platformă. Mașina are asigurare Casco.