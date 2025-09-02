Cauza incendiului de la fabrica de pal din Sebeș, stabilită de ISU Alba. Patru persoane au fost rănite în urma deflagrației

Explozia produsă luni dimineață, 1 septembrie, la fabrica de PAL Kronospan din Sebeș a fost cauzată de o scânteie mecanică apărută pe tubulatura din interiorul halei de producție, au stabilit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.

Deflagrația a provocat rănirea a patru persoane: două au suferit arsuri, iar două au politraumatisme, conform ISU Alba, preluat de News.ro.

Pompieri din trei județe – Alba, Sibiu și Mureș – au intervenit pentru stingerea incendiului. Explozia a fost atât de puternică încât o coloană de flăcări și fum, înaltă de câțiva metri, a fost vizibilă de la distanțe mari.

Un tânăr aflat într-un program de internship a declarat că deflagrația s-a produs la un buncăr în care erau amestecate materialele, în contextul unei „probleme mecanice” la care se lucra în acel moment.

Suprafața totală afectată este de aproximativ 3000 mp. Au intervenit și două elicoptere SMURD pentru transportul victimelor.