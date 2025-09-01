Video Incendiu la o substație electrică din orașul rus Kropotkin, după prăbușirea resturilor unei drone ucrainene

Resturile unei drone ucrainene doborâte au provocat luni un incendiu la o substație electrică din orașul Kropotkin, în regiunea Krasnodar, Rusia, a anunțat administrația locală, citată de presa locală. Focul a fost stins rapid, iar autorităţile au precizat pe Telegram că, potrivit informaţiilor preliminare, nu există victime.

Amploarea completă a atacului şi pagubele produse urmează să fie evaluate. În noaptea precedentă, mai multe regiuni din sudul şi sud-vestul Rusiei s-au aflat sub alertă de raid aerian timp de câteva ore, conform Reuters.

Pentru siguranţa traficului aerian, operaţiunile de zbor au fost suspendate temporar la mai multe aeroporturi, inclusiv în Saratov şi Volgograd, a anunţat autoritatea rusă pentru aviaţie civilă Rosaviatsia.

Kievul susţine că atacurile efectuate pe teritoriul Rusiei vizează infrastructura esenţială pentru eforturile de război ale Moscovei. Atât Ucraina, cât şi Rusia, neagă că ar ţinti civili în conflictul declanşat de Moscova în februarie 2022.

Ce șanse mai are Ucraina să câștige războiul cu Rusia

Federația Rusă deține inițiativa pe frontul ucrainean, dar trupele Moscovei nu și-au atins până acum țintele. Generalul (r) Adriean Pârlog, fost șef al Direcției Informații Militare, analizează, pentru „Adevărul”, șansele ca Ucraina să câștige acest război dificil.

„Eu nu văd cum în acest moment lucrurile ar evolua către ceea ce ne dorim și sperăm noi, către victoria Ucrainei. Pe teren, ucrainenii sunt într-o poziție extrem de delicată, va fi foarte greu”, explică generalul român.