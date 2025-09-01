Incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, sunt patru persoane rănite. Intervin două elicoptere SMURD

În această dimineață a avut loc o explozie urmată de incendiu pe amplasamentul fabricii de PAL din municipiul Sebeș, județul Alba. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru a gestiona situația, a anunțat ISU Alba. Au fost identificate patru victime conștiente.

UPDATE 08.35 Al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor.

De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri. Una dintre victimele cu arsuri grave și ventilată mecanic va fi transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brânzeu" Timișoara. Cel de-al doilea pacient va fi adus, în funcție de statusul clinic la București, la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni.

Momentan, nu au fost identificate alte victime.

Știrea inițială „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu”, anunță ISU Alba.

La fața locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În sprijin au fost trimise și un echipaj CBRN de la ISU Sibiu, precum și autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului. La intervenție este prezent și un elicopter SMURD.

Misiunea este în dinamică.