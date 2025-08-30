Incendiu lângă „Palatul lui Putin” de la Marea Neagră, după un atac cu drone al Ucrainei. Au fost mobilizaţi peste 400 de pompieri

Peste 400 de pompieri ruși intervin pentru a stinge un incendiu incendiu declanșat de fragmente ale unei drone ucrainene lângă „Palatul lui Putin” de la Marea Neagră.

Un puternic incendiu a izbucnit, joi, 28 august, în apropierea orașului Gelendzhik, din regiunea Krasnodar, Rusia, după prăbușirea unei drone ucrainene. Flăcările au cuprins „o zonă forestieră” situată nu departe de reședința de lux supranumită „Palatul lui Putin” de la Marea Neagră, o proprietate pe care Vladimir Putin a negat constant că ar deține-o, potrivit AFP, citată de new.ro.

Potrivit Ministerului Situațiilor de Urgență, sâmbătă, peste 400 de pompieri continuau să lupte cu focul care a ars neîncetat de joi.

În înregistrările video difuzate de autorități se văd arbori mistuiți de foc, sol acoperit de cenușă și un elicopter care transportă apă pentru stingerea incendiului. Deocamdată, nimic nu arată că „Palatul lui Putin” ar fi direct amenințat, mai ales că oficialii ruși nu au menționat niciodată în comunicările oficiale existența acestui domeniu.

„Cea mai secretă și bine păzită facilitate din Rusia”

Reședința a devenit cunoscută la nivel internațional după ce pe canalul YouTube al opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat ulterior în închisoare în condiții suspecte, a fost distribuită în 2021, la doar două zile de la arestarea sa, o anchetă detaliată.

„Este cea mai secretă și bine păzită facilitate din Rusia, fără exagerare. Nu este o casă de țară, nu este o cabană, nu este o reședință – este un oraș întreg, sau mai degrabă un regat. Are garduri impenetrabile, propriul port, propria securitate, o biserică, propriul sistem de permise, o zonă interzisă zborurilor și chiar propriul punct de control la frontieră. Este ca un stat separat în interiorul Rusiei. Și în acest stat există un singur țar de neînlocuit. Putin”, afirma Aleksei Navalnîi în materialul video distribuit pe You Tube la acea vreme.

De la începutul invaziei ruseşti, în 2022, Ucraina se apară lovind cu drone tot mai adânc pe teritoriul Rusiei şi, în ciuda negaţiilor venite din partea Kremlinului, temându-se pentru viaţa sa, Vladimir Putin şi-a modificat rutina.

Potrivit site-ului rus de investigaţie online Proekt, preşedintele rus evită să mai meargă, de exemplu, la Soci, unde avea o reşedinţă. În 2024, aceeaşi sursă relata chiar că palatul său de la Soci ar fi fost complet demolat în mod deliberat, pentru că se afla în raza de acțiune a dronelor kamikaze ale Ucrainei.