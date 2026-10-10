Vasile Bănescu, mesaj tranșant despre Trump și Putin: Cinismul patologic, ticăloșia, amoralismul radical, poartă haina „strâmtă” a democrației

Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a criticat dur relația dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a acuzat cinismul celor care, în opinia sa, sacrifică interesele oamenilor pentru a se apropia de lideri autoritari.

Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. Foto: AFP

Bănescu a făcut referire la declarațiile admirative ale lui Trump față de dictatori și a folosit o metaforă pentru a descrie raportarea liderului american la democrație.

„Epigonul obligat să poarte haina «strâmtă» a democrației, pe care, iritat, o mai dezbracă din când în când”, a scris acesta.

În mesajul său, Bănescu a condamnat invazia rusă în Ucraina și a criticat folosirea religiei ortodoxe pentru justificarea războiului. El a descris regimul de la Moscova drept unul imperialist și a acuzat Biserica Ortodoxă Rusă că a devenit obedientă față de autoritățile militare.

Fostul purtător de cuvânt al BOR a susținut că Trump ignoră opoziția europeană față de agresiunea Rusiei și a rezumat ironic această atitudine printr-o formulare în limba engleză: „It doesn’t matter — Putin is a great dictator!” („Nu contează — Putin este un mare dictator!”).

În încheiere, Bănescu a criticat ceea ce a numit „prooccidentalismul obsesiv și oficial românesc”, despre care afirmă că ar avea drept destinație un peisaj moral asociat mișcării MAGA. În opinia sa, orientarea proeuropeană reprezintă un reper pentru apărarea identității și securității României în cadrul Europei.