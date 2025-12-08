Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală. Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Senat

Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă care prevede ca ziua de începere a anului școlar pentru preșcolari, elevii din ciclul primar și cei din gimnaziu să fie declarată zi liberă pentru părinți. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Termenul pentru dezbatere și vot în Senat a expirat pe 3 decembrie, astfel că inițiativa este considerată adoptată tacit.

Actul normativ, inițiat de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană, stabilește că:

„Se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.”

Inițiatorul subliniază că începutul anului școlar reprezintă un moment important pentru întreaga familie, iar prezența părinților îi ajută pe copii să se adapteze mai ușor la grădiniță sau la școală, relatează Agerpres.

Argumentele inițiatorului

Senatorul Claudiu-Daniel Catană arată, în expunerea de motive, că prima zi de școală părinții ar trebui să fie alături de copii. El atrage atenția că festivitățile de deschidere au loc într-o zi lucrătoare, ceea ce obligă părinții să își ia concediu sau să solicite învoire. În unele situații, însă, angajatorii pot refuza învoirea sau sancționa întârzierile.

„Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală.

Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate este nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, a explicat iniţiatorul în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul de lege merge acum la Camera Deputaților pentru votul final. Dacă va fi adoptat și promulgat, părinții vor beneficia oficial de o zi liberă la începutul fiecărui an școlar.