Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
MAE anunță adoptarea proiectului de lege privind sancțiunile internaționale: „Evită punerea sub procedura de infringement a României”

Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe anunță  adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României, coiniţiat de MAE și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, la tribuna Camerei Deputaților. FOTO MAE
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, la tribuna Camerei Deputaților. FOTO MAE

Actul normativ fusese anterior adoptat în Senat, pe 10 noiembrie 2025, și după adoptarea în camera decizională urmează să meargă în promulgare la Președintele României.

„În baza negocierilor derulate de MAE, actul normativ adoptat miercuri, 26 noiembrie, transpune în legislația națională directiva Uniunii Europene și evită punerea sub procedura de infringement a României odată cu depășirea termenului-limită care a fost mai 2025”, precizează MAE, miercuri, într-un comunicat

Actul normativ prevede că încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Federației Ruse, devine infracțiune gravă, aflată în competența DIICOT.

În plus, legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea sancțiunilor și stabilește cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate.

„Parlamentul României și Guvernul României colaborează eficient”

Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate covârșitoare – 277 de voturi pentru, din 289 – subliniind încă o dată angajamentului României față de securitatea internațională, statul de drept și alinierea la standardele europene și internaționale.

„Votul covârșitor în favoare actului normativ este un semnal puternic că Parlamentul României și Guvernul României colaborează eficient în deciziile esențiale în relație cu partenerii noștri internaționali și cu propriile obiective de securitate și politică externă ale României”, subliniază MAE.

„Scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din rețelele teroriste”

În octombrie, Oana Țoiu, ministrul de Externe, preciza că scopul acestei legi este de a descuraja, printre altele, persoanele care „fac parte din rețelele teroriste”.

„Scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din rețelele teroriste, din rețelele care finanțează conflicte militare, a investițiilor care provin din regimuri ostile intereselor noastre și ale UE.

Prin această lege, România demonstrează încă o dată că este un partener de încredere, stabil și predictibil și că nu suntem cu o jurisdicție care poate fi percepută ca una care tolerează astfel de comportamente sau investiții.

Ce se schimbă esențial: trecerea de la contravenție la infracțiune, cu pedeapsă de închisoare de la 1 – 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge la 12 ani. Competența este la DIICOT.

Considerăm eludarea sancțiunilor o amenințare la adresa securității naționale”, spunea Oana Țoiu.

