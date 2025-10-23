Guvernul ține cu dinții de păcănelele de la parterul blocurilor. Care sunt argumentele autorităților pentru blocarea proiectului

În timp ce Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a lansat în această săptămână registrul online al aparatelor de tip slot-machine, sistem care permite un control sporit și pune presiune pe piața neagră, în Parlament se „coace” o lege care își propune să scoată păcănelele din orașele României. Mai exact, de la parterul blocurilor de locuințe.

Potrivit proiectului, operatorii care solicită licența de funcționare de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc vor trebui să respecte o nouă condiție: interdicția de a amplasa săli de jocuri în clădiri rezidențiale sau la parterul imobilelor cu destinație mixtă.

„Spațiul propus nu este situat la parterul unei clădiri rezidențiale sau la parterul unei cladiri cu destinație mixtă, clădiri definite potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în proiect.

Aviz de la două comisii

Parlamentarii au aprobat inițiativa legislativă care interzice funcționarea sălilor de jocuri la parterul blocurilor, în ciuda opoziției ferme venite din partea Guvernului. Executivul avertizează că această măsură ar putea afecta grav economia și ar genera pierderi semnificative la bugetul de stat și la bugetele locale.

Propunerea a fost adoptată tacit de Senat și a ajuns acum la Camera Deputaților, forul decizional. Proiectul a primit aviz favorabil din partea a două comisii: Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, dar și a Comisiei pentru Industrii și Servicii.

Următorul pas procedural este analiza în Comisia Juridică, după care legea va fi supusă votului final în plen. Raportul pozitiv al comisiilor vine în contradicție cu poziția Executivului, care consideră că o astfel de interdicție ar încălca libertatea economică.

Executivul susține că majoritatea spațiilor comerciale existente în orașe și comune se află la parterul blocurilor, ca rezultat al planificării urbanistice din perioada comunistă. „Considerăm că introducerea unei astfel de prevederi ar conduce la o reducere drastică a numărului de spații autorizate să desfășoare acest tip de activitate și limitarea/îngrădirea operatorilor economici”, se arată în documentul transmis Parlamentului.

„Creșterea șomajului și scăderea veniturilor la buget”

„Această măsură ar conduce la închiderea majorității punctelor de lucru din cadrul fiecărei localități, consecința fiind pierderea locurilor de muncă ale angajaților încadrați în aceste locații, implicit creșterea șomajului și scăderea veniturilor la buget”, este meajul venit de la Palatul Victoria.

Presiune există și din spațiul public. Comunitatea Declic a lansat o petiție în susținerea acestei legi. „Semnează petiția acum, să evităm ca proiectul care ne-ar scăpa de păcănelele de la parterul blocului să fie blocat”, cer inițiatorii.

ONG-ul alarmează populația cu amenințarea că „oricine poate deschide o sală de păcănele sub dormitorul copilului tău sau în fața magazinului alimentar în care intră zilnic sute de oameni”.

Industria jocurilor de noroc a fost suprataxată de începând cu 1 august 2025. În paralel, un nou proiect legislativ prevede ca procesul de autorizare și de taxare suplimentară a sălilor de jocuri să fie transferat către administrațiile locale.