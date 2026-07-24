Viorel Pașca, după amânarea deciziei privind sechestrul: „Trăiesc din mila oamenilor”

Sechestrul de peste 6 milioane de euro instituit asupra bunurilor și conturilor lui Viorel Pașca și ale familiei sale rămâne, deocamdată, în vigoare, după ce Tribunalul Bihor a amânat pentru 31 iulie decizia privind contestațiile formulate de apărare.

Tribunalul Bihor a analizat vineri, 24 iulie, contestațiile depuse de Viorel Pașca și de ceilalți inculpați împotriva sechestrului dispus în dosar, însă nu a luat o decizie pe fond. Instanța a rămas în pronunțare și va stabili pe 31 iulie dacă menține sau ridică sechestrele instituite asupra bunurilor mobile și imobile, conturilor bancare și sumelor de bani indisponibilizate.

Vă reamintim că valoarea totală a măsurilor asigurătorii depășește 6 milioane de euro, iar apărarea susține că acestea au fost dispuse fără temei legal.

La ieșirea din sala de judecată, Viorel Pașca şi-a susţinut în continuare nevinovăţia şi a afirmat că anchetatorii nu ar fi descoperit nici bani, nici bunuri care să susțină acuzațiile formulate împotriva sa. „Acum trăiesc din mila oamenilor”, a afirmat el.

„Domnul avocat o să vă spună detaliile juridice. Eu pot să vă spun așa cum am repetat și înăuntru: după 20 de ani în care am fost liderul unei grupări, așa cum mă numesc ei, infracționale, eu n-am nimic. N-au găsit bani la mine, n-au găsit bani în conturile mele și acum trăiesc din mila oamenilor. N-au găsit și n-o să găsească niciodată, pentru că n-au existat bani sau alte bunuri, atât am vrut să spun”, a declarat Vioerl Pașca.

Avocatul său, Răzvan Doseanu, a explicat faptul că apărarea contestă toate măsurile asigurătorii dispuse în dosar. Este vorba atât despre sechestrele instituite pentru recuperarea presupusului prejudiciu și în vederea confiscării extinse, cât și despre cele care vizează plata daunelor morale, estimate la aproximativ 6,4 milioane de euro.

Potrivit avocatului, procurorii au calculat despăgubirile morale pentru cele 128 de persoane în mod uniform, fără să analizeze separat situația fiecăreia.

„Oamenii nu sunt șuruburi, ca fiecare să coste 500 de euro. Nu poți spune că toți au aceeași suferință morală”, a declarat Răzvan Doseanu.

„Nu e normal să lipsești de orice venit atâția oameni”

Acesta a mai susținut că, în acest moment, dosarul nu se referă la persoane identificate în mod cert, prin acte procesuale, drept victime ale infracțiunii de trafic de persoane, ci doar „prezumtive victime”, despre care anchetatorii au comunicat că urmează să fie identificate.

În opinia apărării, soluția legală este ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii, inclusiv a celor aplicate asupra bunurilor, conturilor bancare și sumelor de bani indisponibilizate.

„Nu e normal să lipsești de orice venit atâția oameni, să-i lași efectiv fără niciun leu, nici în numerar, nici în cont. Dacă n-ar fi oamenii cu suflet mare, practic ar muri de foame”, a afirmat avocatul.

Răzvan Doseanu a susținut că, din cauza sechestrului, membrii familiei Pașca întâmpină dificultăți inclusiv cu transportul la București pentru audieri și alte acte procedurale, deoarece nu mai au acces la propriile resurse financiare.

Dosarul instrumentat de DIICOT împotriva lui Vioreal Pașca şi familiei sale, cunoscut drept „azilele groazei, vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, acuzat de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile în județul Bihor. Potrivit anchetatorilor, sute de vârstnici, persoane cu dizabilități psihice grave și oameni fără adăpost ar fi fost exploatați sub acoperirea unei activități caritabile, prin Asociația „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă).