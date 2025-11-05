Victimele violenţei domestice, scutite de taxa de timbru la divorţ şi partaj. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor: „Libertatea nu trebuie plătită”

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 5 noiembrie, proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj.

„Astăzi, în Parlament, am făcut dreptate pentru femeile care au trăit prea mult timp în tăcere și frică. Legea pe care am inițiat-o – prin care victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorț și partaj – a fost adoptată în Camera Deputaților. E un pas mic pentru bugetul statului, dar uriaș pentru viețile femeilor care își caută libertatea. Pentru că libertatea nu trebuie plătită”, a scris deputata Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului, într-o postare pe Facebook.

„O femeie nu trebuie să plătească pentru dreptul de a fi în siguranță”

Parlamentara PNL a adăugat:

„Am cunoscut femei care s-au întors de 7, 8 ori la agresor. Nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de alternative. De azi, una dintre acele bariere a căzut. Statul român începe să spună clar: o femeie nu trebuie să plătească pentru dreptul de a fi în siguranță; o femeie nu trebuie să-și cumpere libertatea în rate”.

Alina Gorghiu de-a mulțumit „tuturor colegilor parlamentari care au înțeles importanța acestui vot”.

„Astăzi, vocea victimelor violenței domestice a fost auzită. Și transformată în lege”, a mai scris deputata liberală.

Amintim că Parlamentul României a adoptat, pe 30 septembrie 2025, o Declarație intitulată „România fără violență domestică”, prin care condamnă ferm toate formele de abuz – fizic, psihologic, economic sau sexual – și solicită instituțiilor statului să întărească măsurile de prevenire și sancționare.

