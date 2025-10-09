Un membru al Clanului Duduianu a fost reținut după ce și-a agresat concubina la Spitalul Fundeni

Scene violente, duminică noaptea, la Spitalul Fundeni din Capitală. Un bărbat în vârstă de 36 de ani, identificat ca Daniel Duduianu, eliberat din penitenciar în anul 2020, și-ar fi lovit și amenințat concubina, în jurul orei 01.30, chiar în incinta unității medicale.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul are antecedente penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat, furturi și tâlhării. Femeia agresată este Bogdan Mădălina Cerasela.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, victima și-a retras plângerea, însă ancheta continuă sub aspectul infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Sursele citate precizează că Duduianu Daniel este din familia Duduianu, dar nu face parte din Clanul Pian, cunoscut pentru activități infracționale violente din anii trecuți.