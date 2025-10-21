search
Un polițist SAS din Iași este anchetat după ce logodnica l-a acuzat că a bătut-o crunt. „Mă târam, încercam să ies din casă, dar mă trăgea înapoi" versus „Parcă era posedată"

Publicat:

Un polițist din trupele speciale ale Poliției Iași, cercetat după ce logodnica sa l-a acuzat că ar fi bătut-o până şi-a pierdut cunoştinţa, se justifică afirmând că a ea declanşat conflictul şi că nu a lovit-o, doar s-a „apărat”, în timp ce femeia se comporta de parcă „era posedată”.

Femeia acuză că a fost bătută crunt. FOTO Shutterstock
Femeia acuză că a fost bătută crunt. FOTO Shutterstock

Este anchetă la Poliția din Iași, după ce un agent din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) a fost acuzat de logodnica sa de violenţă extremă. Femeia susține că a fost bătută până și-a pierdut cunoștința, în timp ce polițistul afirmă că doar s-a apărat și că, de fapt, ea ar fi fost cea care a declanșat scandalul.

Potrivit Observator, cei doi, polițistul de la Acțiuni Speciale Iaşi și femeia de 35 de ani, urmau să se căsătorească, însă, sâmbătă seara, relația lor s-a transformat într-un episod violent, după o ceartă izbucnită pe fondul geloziei.

Femeia a declarat că totul a început după ce partenerul său a acuzat-o că se distrează într-un club, în timp ce ea se afla în vizită la fratele ei.

„M-a apucat de păr; eu nu mai am păr, sunt scalpată. M-a prins de cap şi, cum mă ţinea aşa de păr, a început să îmi dea cu capul în nas. A început să îmi curgă sânge pe nas şi apoi m-a lovit din nou şi atunci am căzut. Mi-am pierdut cunoştinţa pur şi simplu. Nu am văzut pic de umanitate in ochii lui. Parcă îi făcea plăcere să dea în mine”, a declarat femeia.

De asemenea, ea spune că, în timpul agresiunii, polițistul i-ar fi luat telefonul mobil și ar fi împiedicat-o să părăsească locuința.

„Mă târam, încercam să ies de acolo, din casă, dar mă trăgea înapoi. Am început să ţip şi i-am spus: «Te rog să îmi dai telefonul, că vreau să sun la poliţie». Am început eu să mă apăr cu unghiile, dar nu am avut nicio şansă”, a mai spus ea.

Femeia afirmă că nu este prima dată când a fost agresată și spune că trăia de mai mult timp în frică: „El deţine două pistoale şi mi-a spus că dacă vreodată mă prinde că îl înşel, că vorbeşte cu altcineva, mă împuşcă. Îmi este frică!”.

În spatele tensiunilor şi al geloziei, spune ea, s-ar fi aflat un conflict mai vechi, legat de organizarea nunții. Totul ar fi pornit de la faptul că poliţiştul şi anunţat familia şi prietenii că urmează să se căsătorească, în timp ce femeia a fost mai discretă, ceea ce l-a determinat să bănuiască faptul că aceasta are pe altcineva.

Varianta poliţistului

De partea cealaltă, polițistul de la SAS Iaşi are o versiune complet diferită despre cele întâmplate, afirmând că femeia ar fi fost cea care a provocat scandalul și că tot ea a devenit violentă. Mai mult, spune că el a fost cel care a apelat numărul de urgență 112 pentru a anunța incidentul.

„A început să sară la bătaie, m-a zgâriat pe faţă, mi-a băgat degetele în ochi, m-a lovit cu picioarele. Nu, nu am lovit-o. Doar am încercat să o opresc, să o ţin, să o opresc, că parcă era posedată. Sincer, la cât s-a zbătut, la ce a fost aici... Ea cu gura ei mi-a spus că atunci când bea vodcăa se transformă”, a declarat polițistul.

A fost deschisă o anchetă

După cele întâmplate, tânăra a apelat la ajutorul unui avocat, care afirmă că probele și declarațiile femeii indică o agresiune gravă, care ar fi putut avea urmări tragice.

„Aproape a snopit-o cu bătaia. Să nu spun că puteam vorbit şi de o altă încadrare juridică, pentru că, în momentul aplicării loviturilor, aceasta a leşinat, a fost lipsită de elibertate, i-a fost luat telefonul mobil. În trecut au mai fost asemenea incidente, dar clientei mele i-a fost frică raportat la statutul acesteia”, spune avocatul.

Conducerea Poliției Iași a confirmat declanșarea unei anchete interne pentru a verifica comportamentul polițistului.

„La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin biroul control intern se efectuează verificări urmând a fi luate măsuri legale”, a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

