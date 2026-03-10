search
Marți, 10 Martie 2026
Imperiul financiar al lui Trump: câștiguri uriașe din crypto, tranzacții internaționale și proprietăți exclusiviste. Avere estimată la 6,5 miliarde de dolari

Publicat:

Donald Trump își consolidează imperiul financiar în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial. Liderul american beneficiază de câștiguri importante din criptomonede, investiții și proprietăți exclusiviste.

Donald Trump FOTO: AFP
Donald Trump FOTO: AFP

Averea președintelui SUA, Donald Trump, este acum estimată la 6,5 miliarde de dolari, potrivit celui mai recent clasament Forbes World’s Billionaires, în creștere cu 1,4 miliarde de dolari față de anul trecut. El ocupă locul 645 dintre cei 3.428 de miliardari ai planetei, urcând de pe poziția 700 în 2025.

În mare parte, Trump poate mulțumi tranzacțiilor cu criptomonede pentru această creștere. În ultimul an, el ar fi câștigat aproximativ 550 de milioane de dolari din vânzarea de tokenuri cripto emise de World Liberty Financial, compania cripto lansată de el și familia sa în septembrie 2024.

Ulterior, el și partenerii săi din companie, inclusiv trimisul său special miliardar Steve Witkoff și familia acestuia, ar fi vândut 49% din World Liberty Financial către Aryam Investment, o firmă susținută de consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite și membru al familiei regale, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. Potrivit Forbes, această tranzacție i-a adus lui Trump încă 200 de milioane de dolari.

„Liderii din Golf știu cum să trateze cu acest președinte american. Au învățat asta încă de prima dată, dar atunci el era oarecum limitat în cât de direct putea solicita bani. Acum nu mai este.”, a declarat pentru Forbes, toamna trecută, un fost diplomat cu experiență în regiune. 

Trump deține încă milioane de tokenuri cripto, atât ale World Liberty Financial ($WLFI), cât și ale memecoin-ului său $TRUMP. Forbes le evaluează cu un discount, însă împreună ele valorează aproape 570 de milioane de dolari pentru președinte.

În plus, există și valoarea participației sale rămase de 38% în World Liberty Financial (care emite stablecoin-ul USD1) ca afacere operațională, estimată de Forbes la 240 de milioane de dolari.

Trump a primit și un impuls major în august anul trecut, când o curte de apel a anulat sancțiunea civilă pe care fusese obligat să o plătească într-un caz de fraudă civilă din New York. Astfel, el nu a mai fost nevoit să plătească 517 milioane de dolari, inclusiv dobânzile, eliminând o datorie majoră din bilanțul său, în timp ce procurorul general al statului New York, Letitia James, contestă decizia.

Alte active personale ale lui Trump au prosperat, deoarece oamenii încearcă să-i câștige favorurile sau cel puțin să-și arate sprijinul. Printre acestea se numără Mar-a-Lago, clubul său privat din Palm Beach, care a beneficiat de politică mai mult decât orice altă proprietate a sa.

Cumpărat de Trump în 1985 pentru aproximativ 10 milioane de dolari, Forbes estimează acum valoarea proprietății la aproximativ 560 de milioane de dolari, în creștere cu aproape 370 de milioane față de anul trecut și de peste trei ori mai mare decât în 2018.

În același timp, cele 10 terenuri de golf ale lui Trump din șase state americane s-au apreciat semnificativ, deoarece susținătorii continuă să le viziteze, iar profiturile cresc. Aceste proprietăți sunt acum evaluate la aproximativ 550 de milioane de dolari, față de 340 de milioane anul trecut.

Trump ar fi fost și mai bogat dacă nu ar fi existat recenta scădere a prețurilor criptomonedelor și a acțiunilor Trump Media and Technology Group, compania-mamă a rețelei Truth Social. Averea sa a atins un nivel record de 7,3 miliarde de dolari în septembrie.

Totuși, cele peste 15 milioane de tokenuri World Liberty Financial pe care le deține Trump au pierdut peste 64% din valoare de când au început să fie tranzacționate public în acea lună. Forbes estimează valoarea tokenurilor sale, după aplicarea unui discount de lichiditate, la 175 de milioane de dolari.

În același timp, acțiunile Trump Media and Technology Group au atins luna trecută un minim istoric, reducând valoarea participației sale în compania veche de cinci ani la 1,2 miliarde de dolari, față de 2,6 miliarde cu un an în urmă. Acțiunile scădeau de luni de zile pe fondul declinului abrupt al bitcoin și al altor tokenuri, al pierderilor mari și al vânzărilor modeste.

SUA

