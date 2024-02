Sfatul unui român din Germania pentru conaționali: „Nu veniți aici! Cred că Dumnezeu i-a debranșat total de la soare” VIDEO

Un român stabilit în Germania își avertizează conaționalii printr-o postare pe Tik Tok să nu vină în această țară pentru că „din 365/366 de zile, cât are un an, 300 de zile, nu exagerez, plouă sau nu vezi soarele”.

Un român stabilit în Germania își declară dezamăgirea profundă față de condițiile meteorologice din această țară. Printr-o postare pe Tik Tok intitulată „Germania s-a debranșat de la soare, înfiorător!”, bărbatul stabilit de 10 ani în Germania își avertizează conaționalii să se gândească de două ori înainte să vină să muncească acolo.

„Băi fraților, eu cred că Dumnezeu i-a debranșat pe ăștia total de la soare. Nu se poate așa ceva. Nu vreau să fiu și eu unul din sutele de oameni care se plâng de vremea asta din Germania, dar nu există așa ceva. Din 365/366 de zile cât are un an, 300 de zile, nu exagerez, plouă sau nu vezi soarele. Este înfiorător. Sunt de 10 ani în țara asta. Am fost în multe zone din Germania, peste tot este la fel”, povestește românul.

Bărbatul le spune celor care se gândesc că o să câștige sume considerabile că bani nu o să mai conteze după câțiva ani petrecuți în Germania.

„Mă adresez celor care au în ADN soarele și căldura, nu neapărat căldura mare, dar cât să te bată soarele și să te „bucuri de vitamina D”: Nu vă faceți vise că veniți aici să câștigați 2.000 de euro pe lună, că după doi,trei ani, nu o să vă mai convină nici 70.000 de euro pe lună. Dacă nu sunteți pești cu branhii, nu vă recomand”, comentează cu umor românul.

„Timp de 10 ani am așteptat să iasă soarele”

Bărbatul se gândește acum să revină în România și spune cu autoironie că nu știe de ce a stat atât de mult într-o țară unde soarele se lasă așteptat cu anii.

„Nu mă întrebați „Dar tu de ce stai aici?”, de prost stau de 10 ani. Cred că o să mă deștept și eu într-un final. Nu sunt meteosensibil, dar nu se poate să trăiești așa. Timp de 10 ani am așteptat soarele să iasă, din păcate i-am dus doar dorul”, încheie conaționalul nostru.

„În Anglia din 365 de zile, 400 plouă!”

Cum era de așteptat, nu au lipsit comentariile la postarea românului. Alți conaționali îi dau dreptate și povestesc, la rândul lor, propriile experiențe în care unde trăiesc acum.

„În Anglia din 365 de zile, 400 plouă!”, scrie cineva.

„Și noi în Anglia ce să mai zicem? Avem vară doar trei săptămâni”, completează un alt român stabilit acolo.

„Eu din acest motiv am plecat din Germania, eram deprimată că nu vedeam soarele”, își descrie experiența o conațională.

„Da.. și asta provoacă foarte multă depresie”, spune altcineva.

„După șase ani m-am săturat și eu de vreme. Tot anul ăsta vreau să plec definitiv acasă”, este concluzia altcuiva.

„Veniți, măi, oameni buni, acasă!”, scrie alt român.

„În Olanda plouă din decembrie, este deprimant!”, spune altcineva.

„În Norvegia a nins 4 luni aproape non-stop”, completează alt conațional.

„Și dacă stai la soare în România și mănânci doar la reduceri, tot nu este bine”, este de părere cineva.

„Așa este, am observat și eu asta. Mă gândesc să părăsesc Germania”, s-a decis un alt român.

„Am stat timp de 12 ani în Germania și ne-am mutat acasă în august. Doamne ajută, totul bine și frumos acasă, chiar dacă nu câștigăm cât câștigam în Germania!”, conchide un conational.