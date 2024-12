Un tânăr român spune că revine în țară, după ce a lucrat șapte ani în Germania. „Acolo ești ca și un robot, muncă și acasă. M-am săturat să văd în fiecare zi oameni trişti”, susține bărbatul.

Cătălin Gaton muncește de șapte ani în Germania, la o fermă de animale. El a plecat acolo încă de la vârsta de 18 ani, dar a ajuns la concluzia că viața din Germania nu este ce își dorește pentru familia sa.

El spune că își dea demisia în zilele următoare și se va întoarce definitiv în România, potrivit Click!

„Principalul motiv ar fi băiatul meu, Saul. Am stat foarte mult și m-am gândit la chestia asta. Inițial am vrut să-l aduc pe el aici, dar am ajuns totuși la concluzia că este mai bine să plec eu de aici. De ce? Pentru că în Germania nu ai viață. În Germania ești ca și un robot, muncă și acasă. M-am săturat să văd în fiecare zi oameni trişti, oameni supărați aici și când este o sărbătoare, oamenii stau numai închiși în casă, nu vezi pe nimeni. M-am săturat de tot ce înseamnă Germania. Ăștia te pun să plătești și aerul pe care l-ai consumat”, spune românul, într-o postare pe TikTok.

Tânărul spune că, indiferent de cât de mulți bani se pot câștiga în Germania, familia este mai importantă.

„Mi-am dat seama că în Germania poți să câștigi 10.000 euro într-o lună. Dacă nu ești fericit, sufletul tău nu este împăcat. În schimb, dacă ești în România și nu te simți bine, ești cu familia, sufletul tău este împăcat. Chiar dacă iei mai puțini bani, este mult mai bine. Pentru că în viață nu este totul doar despre bani. Anii tinereții n-o să-ți mai dea nimeni înapoi”, mai spune Cătălin Gaton