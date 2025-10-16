Vânătorul de mine M 271 continuă marșul spre România: 40 de marinari militari au parcurs 1.000 de mile marine în Golful Biscaya

Forțele Navale Române au anunțat că vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a atins borna de 1.000 de mile marine parcurse în apele Golfului Biscaya, pe drumul său de la portul scoțian Rosyth către România.

În ciuda condițiilor hidrometeorologice dificile întâmpinate pe parcurs, echipajul navei a menținut un ritm constant de antrenamente zilnice, demonstrând coeziune, profesionalism și pregătire pentru misiunile viitoare.

După o scurtă escală în portul Vigo, pe coasta de nord-vest a Spaniei, pentru refacerea capacității de luptă, nava își continuă marșul către portul Cartagena, urmând să tranziteze, în zilele următoare, Strâmtoarea Gibraltar – un nou pas important în drumul spre casă.

„Fiecare milă marină parcursă consolidează spiritul de echipă la bord și ne apropie de obiectivul final: aducerea în țară a unei capabilități moderne, gata să contribuie la misiunile de neutralizare a minelor marine în zona de responsabilitate”, a declarat căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău, comandantul navei.

→ Imaginea 1/7: Vânătorul de mine M 271 FOTO: Forțele Navale Române

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat în serviciul Forțelor Navale, la data de 4 august și va ajunge în portul militar Constanța în luna noiembrie.

Echipajul navei, format din 40 de marinari militari, a parcurs un proces de instruire în comun cu partenerul britanic, de cunoaștere și de operare a echipamentelor de la bord, precum și de aplicare a procedurilor specifice luptei contra minelor, pentru aducerea navei în condiții de siguranță în țară și pentru a fi în măsură să execute misiunile viitoare.