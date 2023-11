Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a părăsit Scoția și vine spre casă. Ce sisteme inteligente are la bord VIDEO

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a executat miercuri, 15 noiembrie, manevra de ieșire din șantierul naval Babcock din portul scoțian Rosyth, pentru a lua cap-compas portul militar Constanța, unde va intra în organica Divizionului 146 Nave Minare-Deminare.

După trei luni de pregătire a echipajului pentru utilizarea tehnicii și armamentului de la bord, timp în care vânătorul de mine M 270 a primit și primul său pavilion, marinarii militari români au desfășurat, în perioada 23 octombrie - 10 noiembrie, ultima etapă de instruire și certificare pentru a îndeplini cerințele de exploatare a navei.

„Cei peste 40 de marinari militari de la bord s-au instruit sub coordonarea echipei Fleet Operational Standards and Training (FOST), structura Marinei Regale Britanice, responsabilă cu pregătirea și evaluarea echipajelor pentru încadrarea navelor militare, și și-au perfecționat deprinderile teoretice și practice necesare executării, în siguranță, a marșului către portul militar Constanța. În urma procesului de certificare a echipajului vânătorului de mine M 270, marinarii militari români au obținut calificativele necesare pentru exploatarea navei, în vederea executării activităților specifice. Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” este comandat de locotenent-comandorul Denis Giubernea și are un echipaj de bază format din 40 de marinari militari”, au transmis Forțele Navale Române.

MApN a achitat pentru vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” și o navă geamănă 150 de milioane de euro (fără TVA). În această sumă sunt incluse și suportul logistic iniţial oferit de constructului naval Babcock, dar și un contract pentru furnizarea și montarea pe nave a unor sistemele autonome de cercetare şi lupă contra minelor (SEAFOX). Acest ultim contract de achiziţie a fost atribuit prin negociere fără publicare prealabilă cu operatorul economic certificat de Marina Regală a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Atlas Electronik UK.

SEAFOX este un sistem complex și se bazează pe două tipuri de drone subacvatice pentru distrugerea minelor. În prima fază este trimisă în cautare o dronă complexă înțesată cu senzori. După găsirea și identificarea unei mine această dronă de căutare este retrasă, iar locul ei este luat de o altă drone de luptă, mult mai puțin complexă care are rolul de a distruge mina prin detonarea acesteia. Aceste sisteme montate de navele din clasa Sandown achiziționate de Forțele Navale Române au costat 24 de milioane de euro (fără TVA).

Reamintim că, în septembrie 2022, o navă românească a fost grav avariată după ce o mină de război a explodat sub ea. Concret, dragorul maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” (DM-29) care a fost avariat de o mină, la aproximativ 50 de km de Constanţa, în timp ce marinarii încercau să o distrugă, a fost la un pas de tragedie, dar numai profesionalismul echipajului a făcut ca nava să nu aibă soarta crucișătorului rusesc „Moskva”, care zace acum pe fundul Mării Negre.