Avem recoltă bună, dar pâinea nu se ieftinește. Explicația din spatele prețurilor

România se află într-o poziție relativ favorabilă în agricultura europeană în această vară: are apă în sol în zone importante, perspective pentru o recoltă de cereale peste medie și marfă disponibilă pentru export într-un moment în care mai multe state europene se confruntă cu pierderi importante.

Cu toate acestea, consumatorii români ar putea plăti mai mult pentru alimente. Nu este neapărat o contradicție, ci rezultatul modului în care funcționează piața agricolă europeană.

Ce s-a rupt în Europa: lovitura a căzut pe culturile de primăvară

Valurile succesive de caniculă, seceta și incendiile de vegetație au produs în agricultura europeană o pierdere asimetrică. Nu toate culturile și nu toate regiunile au fost afectate în aceeași măsură. Comisia Europeană și-a revizuit în scădere prognozele cu 7% la floarea-soarelui, 6% la porumbul boabe și aproximativ 3% la cartofi și soia.

Buletinul MARS al Centrului Comun de Cercetare, citat de analistul Adrian Negrescu, explică această diferență prin evoluția diferită a culturilor de toamnă și a celor de primăvară. Grâul, orzul și rapița au fost afectate într-o măsură mai redusă. Temperaturile ridicate au grăbit maturarea și recoltarea, chiar dacă au scurtat perioada de umplere a bobului, ceea ce a dus la diminuări ale producțiilor estimate între 1% și 4%.

În cazul culturilor de primăvară, situația a fost mult mai dificilă. Temperaturile extreme și deficitul accentuat de apă din sol au apărut tocmai în faza de înflorire și de formare a producției, perioada în care se decide în mare măsură nivelul recoltei.

În aceste condiții, randamentul mediu la cereale în Uniunea Europeană este estimat la 5,4 tone la hectar, cu 4% sub prognoza anterioară și cu 1% sub media ultimilor cinci ani.

Cazurile extreme arată amploarea problemei. În Spania, Ministerul Agriculturii estimează că recolta de cereale pentru 2026-2027 ar putea scădea de la 24 de milioane de tone la puțin peste 18,5 milioane de tone, estimare formulată înainte ca incendiile să își pună amprenta asupra producției. În Franța, unul dintre principalii producători agricoli ai Europei, se conturează cea mai slabă recoltă de porumb din ultimele decenii, iar estimarea pentru întreaga Uniune Europeană a fost redusă la 52,7 milioane de tone.

Și sectorul horticol resimte puternic efectele vremii. Asociația Légumes de France a anunțat pierderi de mii de tone de produse, în valoare de zeci de milioane de euro. Sunt afectate culturi precum salata, morcovii, prazul, usturoiul și ceapa, iar în cazul anumitor produse producția ar putea fi redusă la jumătate din cauza lipsei precipitațiilor.

În Spania, organizația ASAJA raportează pagube directe provocate de incendii în livezi, podgorii, terenuri agricole și sere. Au fost afectate culturi de citrice, avocado, migdale, viță-de-vie și legume, în timp ce stresul hidric pune presiune suplimentară asupra producției de roșii și porumb.

Există și excepții pozitive. Italia se conturează drept una dintre poveștile favorabile ale acestui sezon, Comisia Europeană estimând o creștere de 10% a producției de grâu utilizat pentru făina destinată produselor de patiserie și biscuiților, susținută de randamente mai bune.

România are un an agricol bun, dar tabloul este neuniform

Potrivit analistului Adrian Negrescu, România se numără printre puținele state europene care ar putea înregistra rezultate mai bune decât în anii precedenți. Media națională ascunde însă diferențe importante între regiuni.

Rezerva de apă din sol este satisfăcătoare sau apropiată de optim în mare parte din Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. În schimb, seceta pedologică rămâne puternică în Banat, Crișana și Maramureș, dar și local în Dobrogea, Muntenia și Moldova.

Practic, în același an funcționează două realități agricole diferite, separate de condițiile meteorologice și de distribuția precipitațiilor.

La porumb, perspectivele sunt favorabile. Estimările de piață indică aproximativ 8,2 milioane de tone, față de o estimare oficială de 7,75 milioane de tone pentru 2025. România devine astfel una dintre puținele surse de optimism pentru piața europeană a porumbului într-un an în care mai multe state din vestul continentului se confruntă cu pierderi importante.

Situația este însă mai puțin clară în cazul grâului. Cifrele vehiculate public sunt contradictorii și trebuie tratate cu prudență. Estimările de 13,3-14 milioane de tone provin din analize de piață și se apropie de nivelul record raportat pentru anul agricol anterior. În același timp, Comisia Europeană estima în luna mai o producție de grâu moale de 11,06 milioane de tone pentru 2026, sub recordul din 2025, dar cu peste 14% peste media ultimilor cinci ani.

Diferența dintre aceste estimări depășește două milioane de tone. Până la apariția datelor oficiale de recoltare, formularea prudentă este că România se îndreaptă spre una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani, nu neapărat spre un nou record.

Nici în România situația nu este uniform pozitivă. Raportul MARS arată că deficitul de apă din sol s-a accentuat în mai multe regiuni, ceea ce a determinat reducerea estimărilor pentru porumb, floarea-soarelui și soia. Sunt exact culturile care urmează să fie recoltate în toamnă și al căror rezultat final se decide în lunile august și septembrie.

Dacă temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor vor continua, estimările actuale ar putea fi revizuite din nou în scădere.

Când se va vedea efectul la raft

Potrivit lui Adrian Negrescu, efectele actualei situații agricole nu se vor vedea neapărat imediat în magazine. Presiunea asupra prețurilor este așteptată mai ales în 2027.

Punctul de plecare este unul relativ favorabil. Inflația pentru alimente, alcool și tutun în zona euro a coborât la 1,6% în iunie 2026, unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani, pe fondul recoltei bune de cereale din 2025 și al cantității mari de lapte crud disponibile pe piață.

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Economiștii Deutsche Bank estimează că șocul de pe piețele de mărfuri ar putea majora prețurile alimentelor cu aproximativ 0,8% în zona euro în următorul an, cu un efect asupra inflației generale de numai 0,1-0,15 puncte procentuale. Nu este vorba despre un salt brusc al prețurilor, ci despre o presiune graduală care se poate transmite în economie în următoarele 6-12 luni.

Un alt factor important îl reprezintă costurile de producție. Chiar dacă pierderile de producție nu sunt generalizate, fermierii se confruntă cu cheltuieli mai mari pentru irigații, energie, refacerea plantațiilor afectate de incendii și asigurări. Aceste costuri ajung, într-o formă sau alta, în prețul final al produselor.

Nu toate alimentele sunt însă expuse în aceeași măsură. Cele mai vulnerabile sunt uleiul de măsline, legumele proaspete, strugurii de vin și, pe filiera furajeră, carnea și produsele lactate. Cerealele sunt mai bine protejate în cazul României, deoarece producția internă este suficient de mare pentru a permite exporturi.

De ce o recoltă bună nu înseamnă automat pâine mai ieftină

Ideea că România are grâu suficient și, prin urmare, pâinea ar trebui să se ieftinească pare logică, dar realitatea pieței este mai complicată.

România face parte din piața unică europeană. Grâul românesc se vinde la un preț influențat de cotațiile internaționale și de costurile de transport. Atunci când Franța, Spania sau alte state europene se confruntă cu deficite, cererea se poate deplasa către bazinul Mării Negre. Astfel, chiar dacă România are o recoltă bună, prețul intern poate crește tocmai pentru că există cerere pentru marfa românească.

„România este piață deschisă într-o piață unică. Grâul românesc se vinde la paritate cu cotația internațională, ajustată cu costul de transport. Când Franța și Spania au deficit, cererea se deplasează către bazinul Mării Negre, iar prețul intern crește tocmai pentru că avem marfă de vândut. Pentru fermier, e o veste excelentă. Pentru consumator, e neutră spre negativă. Recolta bună aduce venituri în agricultură și valută în balanța comercială, nu neapărat prețuri mici la raft”, explică Adrian Negrescu.

În plus, România exportă o parte importantă din materiile prime agricole și importă produse alimentare procesate. Exportăm grâu și importăm biscuiți. Exportăm floarea-soarelui și importăm o parte din uleiul îmbuteliat. Exportăm porumb pentru furaje și importăm carne. Legumele proaspete, fructele de contrasezon și uleiul de măsline provin în mare parte din importuri, ceea ce înseamnă că recolta bună de cereale din România nu poate compensa pierderile suferite în aceste sectoare în alte țări.

În plus, materia primă agricolă reprezintă doar o parte din prețul final al unui aliment procesat. În funcție de produs, costurile cu energia, ambalajul, transportul, forța de muncă, spațiile comerciale, marjele comerciale și TVA pot reprezenta o parte semnificativă din prețul plătit de consumator.

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De aceea, un an agricol bun poate reduce costul materiei prime fără ca prețul final să scadă în aceeași proporție.

Seceta afectează și transportul și energia

Un alt canal prin care vremea extremă poate influența prețurile alimentelor este logistica.

Nivelul scăzut al Dunării poate limita cantitatea de cereale transportată de fiecare barjă și poate crește costurile de transport. Aceste costuri suplimentare se reflectă în cele din urmă în prețul mărfurilor.

Seceta poate afecta în același timp producția hidroenergetică, ceea ce pune presiune asupra prețurilor energiei. Pentru procesatori, depozite, transportatori și retaileri, energia reprezintă un cost important. Astfel, aceeași secetă care afectează agricultura poate contribui indirect la creșterea costurilor de-a lungul întregului lanț alimentar.

România are un avantaj, dar acesta nu este garantat

România intră în această perioadă dificilă pentru agricultura europeană cu un avantaj important: are marfă de vândut într-un moment în care o parte din Europa are nevoie să cumpere.

„România intră în această criză europeană cu un atu autentic. Are ce vinde, într-un moment în care Europa are nevoie să cumpere, iar poziția sa pe piața regională a cerealelor se consolidează. Beneficiul se va vedea în veniturile fermierilor, în volumele de export și în balanța comercială”, spune Adrian Negrescu.

Avantajul României nu înseamnă însă automat prețuri mai mici pentru consumatori.

„Nu se va vedea, însă, în prețurile de la raft. Pentru consumatorul român, presiunea vine din trei direcții pe care producția internă nu le poate contracara: importurile de legume, fructe și uleiuri din zonele calamitate, costurile de producție în creștere pe întreaga filieră europeană și scumpirea logisticii. Efectul concret se va resimți mai degrabă din iarnă spre 2027, gradual, nu ca un șoc de preț”, a mai spus acesta.