Unde sunt cele mai curate ape de îmbăiere din Europa. România, foarte aproape de media UE

Calitatea apelor de îmbăiere din Europa a rămas la un nivel ridicat și în 2025, potrivit celui mai recent raport publicat de Agenția Europeană de Mediu (EEA) și Comisia Europeană. Datele arată că 84,8% dintre zonele monitorizate din Uniunea Europeană au fost clasificate drept „excelente”, iar 96% au îndeplinit standardele minime de calitate.

Evaluarea a inclus peste 22.200 de zone de îmbăiere din statele membre ale UE, precum și din Albania și Elveția. Doar 1,5% dintre acestea au fost încadrate la categoria „slab”.

România se situează foarte aproape de media europeană. Potrivit raportului, 84% dintre zonele de îmbăiere monitorizate în țară au primit calificativul „excelent”, cu doar 0,8 puncte procentuale sub media UE. În clasamentul statelor membre, România ocupă locul 15.

Cipru, Grecia și Bulgaria, în fruntea clasamentului

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în Cipru, unde toate zonele monitorizate au fost clasificate drept „excelente”. Pe următoarele locuri se află Grecia (97,1%), Bulgaria (96,9%) și Austria (96,5%).

La polul opus se află Estonia (56,9%), Polonia (58,7%) și Ungaria (64%).

Raportul arată și o diferență importantă între tipurile de ape monitorizate. În 2025, 88% dintre zonele de îmbăiere de pe litoralul european au fost clasificate drept excelente, comparativ cu 78% dintre apele precum râurile și lacurile.

Potrivit Comisiei Europene, rezultatele reflectă efectele pe termen lung ale investițiilor în tratarea apelor uzate și ale legislației europene privind protecția resurselor acvatice.

„Rezultatele privind apele de îmbăiere demonstrează încă o dată valoarea legislației europene de mediu și a deceniilor de investiții în tratarea apelor uzate și gestionarea resurselor de apă”, a declarat comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall.

Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă

Raportul este publicat într-un moment în care mare parte din Europa se pregătește pentru temperaturi extreme. Meteorologii estimează că în următoarele zile temperaturile se vor apropia de 40°C în mai multe regiuni din Spania, Portugalia, Franța și Italia.

Și în sud-estul Europei sunt așteptate temperaturi foarte ridicate. Potrivit prognozelor citate de Euronews, în câmpiile din România și Bulgaria valorile termice ar putea ajunge la 38°C, în timp ce la Budapesta sunt estimate maxime de 36-37°C.

Specialiștii avertizează că unul dintre cele mai mari riscuri nu îl reprezintă doar temperaturile ridicate din timpul zilei, ci și creșterea numărului de „nopți tropicale”, în care temperaturile nu coboară sub 20°C. Acest fenomen împiedică organismul să se recupereze după stresul termic și este asociat cu o creștere a problemelor de sănătate în timpul valurilor de căldură.