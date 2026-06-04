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Laborator plutitor pe Dunăre: cea mai mare navă de cercetare din UE pornește într-o misiune fără precedent de aproape o lună

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Cea mai mare navă europeană dedicată cercetării apelor interioare, REXDAN, va desfășura, în perioada 4–29 iunie 2026, o amplă misiune științifică internațională pe Dunăre, pe sectorul cuprins între România și Austria, cu revenire în România. La bord vor participa echipe de cercetători din șase state europene și din Israel, implicate în activități de monitorizare a calității apei, aerului și sedimentelor, precum și în testarea unor echipamente avansate destinate analizei microplasticelor și evaluării toxicității acestora.

REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN

Misiunea se desfășoară în cadrul proiectului european SUNDANSE și are ca obiectiv principal investigarea dezechilibrelor sedimentare ale Dunării, un fenomen accentuat în ultimele decenii de intervențiile umane și de efectele schimbărilor climatice.

Monitorizare complexă a apei, aerului și sedimentelor

Specialiștii atrag atenția că regularizările de curs, lucrările hidrotehnice și exploatarea resurselor de agregate, coroborate cu modificările climatice, au dus la schimbări semnificative în dinamica naturală a fluviului. Aceste transformări influențează riscul de inundații, stabilitatea albiilor și calitatea ecosistemelor acvatice și riverane.

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Expediție științifică de amploare pe Dunăre Foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN
REXDAN pornește într-o misiune internațională pe Dunăre foto: REXDAN

Pe parcursul expediției, cercetătorii vor analiza procesele hidromorfologice și transportul sedimentelor, considerate esențiale pentru înțelegerea evoluției sistemului Dunăre–Marea Neagră.

În paralel, vor fi efectuate măsurători complexe privind calitatea apei, aerului și sedimentelor, dar și analize dedicate identificării microplasticelor și evaluării toxicității acestora, una dintre problemele emergente ale apelor europene.

Datele colectate vor contribui la dezvoltarea unor modele științifice privind evoluția fluviului și la fundamentarea unor măsuri de protecție și restaurare ecologică.

REXDAN, campus științific mobil pe Dunăre

Pe durata misiunii, nava REXDAN va funcționa ca un veritabil laborator plutitor, echipat pentru cercetări in situ și analiză avansată a mediului.

Echipa internațională va integra date din multiple domenii științifice, de la hidrologie și geologie, până la chimia mediului și ecotoxicologie, pentru o imagine completă asupra stării fluviului.

Un obiectiv important al expediției îl reprezintă cooperarea internațională și dialogul cu autoritățile și comunitățile locale de-a lungul Dunării. Vor fi organizate evenimente și întâlniri în mai multe orașe importante de pe traseu: Novi Sad, Serbia -11–12 iunie, Budapesta, Ungaria 15–16 iunie , Bratislava, Slovacia – 18 iunie, Viena, Austria - 19–20 iunie.

Aceste întâlniri vor aduce împreună cercetători, factori de decizie și reprezentanți ai mediului academic, în vederea consolidării cooperării științifice la nivel regional.

Reprezentanții proiectului SUNDANSE subliniază că scopul expediției nu se limitează la cercetarea de teren, ci vizează și transferul rezultatelor către instituții și factori de decizie.

Datele obținute vor fi utilizate pentru dezvoltarea unor politici publice și strategii de mediu bazate pe dovezi științifice, necesare pentru protejarea și restaurarea ecosistemelor Dunării, anunță organizatorii. 

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