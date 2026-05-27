Foto Care este cea mai frumoasă plajă din Europa: criteriul după care a fost aleasă

Specialiștii de la European Best Destinations anunță care este cea mai frumoasă plajă din Europa, în urma clasamentului realizat după selectarea a 10 plaje din fiecare țară.

→ Imaginea 1/3: Plaja Monte Clérigo din Portugalia FOTO Shutterstock

Echipa editorială de la European Best Destinations a publicat clasamentul celor mai frumoase plaje din Europa, potrivit Mediafax.

Lista este publicată în fiecare an. Plajele sunt evaluate pe baza unor criterii precum frumusețea naturală, accesibilitatea, serviciile de plajă și atmosfera generală.

Ulterior, lista este redusă la 30 de plaje, care sunt apoi trimise unui juriu internațional de călători care stabilește clasamentul final.

Cea mai frumoasă plajă este în Portugalia

În acest an, plaja care se clasează în topul clasamentului este Monte Clérigo din Portugalia.

Situată în vârful sud-vestic al țării, plaja a fost aleasă de European Best Destinations, deoarece se adresează celor care caută „autenticitate, natură și lux discret, departe de stațiunile supraaglomerate”, potrivit sursei.

În ceea ce privește natura, plaja face parte din Parcul Natural Sud-Vest al Alentejo și Coastei Vicentine. Astfel, există o mulțime de trasee de drumeție în împrejurimi.

Clasamentul ia în considerare și accesibilitatea. Potrivit clasamentului, cazarea aici este de până la de trei ori mai mică decât în ​​locuri mai cunoscute din Portugalia.

Alte plaje din clasament

Locul al doilea în clasament a fost ocupat de plaja Voutoumi, pe coasta de nord-est a insulei Antipaxos din Grecia.

Locul trei și patru au fost ocupate tot de două destinații grecești: plaja Fteri din Kefalonia și plaja Elafonisi din Creta.

Italia a completat topul cinci cu plaja Bogliasco, situată într-un sat pitoresc de lângă Genova.

Spania este pe locul șase, cu plaja Cala Mesquida din Mallorca, mai arată sursa.

Și Norvegia se află pe această listă, chiar dacă țara nu este cunoscută ca destinație pentru plajă. Plaja Kvalvika de pe insula Moskenesøya este clasată pe locul șapte.

Plaja Rovinia din Corfu este pe locul opt, iar plaja Kaputaş din Turcia este pe locul nouă.

Nu în ultimul rând, plaja Paleokastritsa din Corfu s-a clasat pe locul 10.