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Cupola de foc peste Europa: Experții avertizează asupra pericolelor „nopților tropicale”. Cum va fi în România

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Temperaturile toride revin treptat în Europa, la doar câteva săptămâni după ce un val de căldură mortal a cuprins continentul.

Harta Europei
Caniculă în Europa FOTO: Shutterstock

Agenția meteorologică spaniolă AEMET a emis deja o avertizare meteorologică pentru anumite regiuni ale țării, din cauza unei „creșteri semnificative” a temperaturilor, în timp ce în nord-est a fost emisă o avertizare de nivel portocaliu pentru precipitații și furtuni.

Meteorologii prevăd că Sevilla, Zaragoza și Córdoba vor fi cele mai afectate, temperaturile urmând să se apropie de 40 °C până săptămâna viitoare. De asemenea, sunt așteptate nopți tropicale, în care temperatura nu scade sub 20 °C pe parcursul unei perioade de 24 de ore, ceea ce nu va oferi localnicilor prea multă ușurare, scrie Euronews.

Franța – unde s-au înregistrat numeroase decese în timpul valului de căldură fără precedent din luna trecută – se pregătește pentru temperaturi maxime estimate de 39 °C în sud-vestul țării și în regiunea Bordeaux.

În Portugalia, temperaturile vor începe să crească începând de sâmbătă (20 iunie) și vor rămâne probabil foarte ridicate săptămâna viitoare, putând atinge 40 °C sau chiar mai mult în unele regiuni, potrivit meteorologului Maria João Frada.

„Vorbim deja de temperaturi cuprinse între 35 și 40 °C la începutul săptămânii viitoare, dar pragul de 40 °C va fi mai degrabă limitat la regiunile din interiorul țării, la partea interioară a Văii Douro, la Valea Tagus și la interiorul regiunii Alentejo”, explică Frada, adăugând că de-a lungul coastei de vest temperaturile ar putea ajunge la 35 °C.

„Nu este doar o altă săptămână caniculară”

Meteorologii din Italia avertizează că aerul cald provenit din latitudinile subtropicale din interiorul Africii de Nord va cuprinde țara săptămâna viitoare, aducând cu sine temperaturi toride în sud – în timp ce la Florența s-ar putea înregistra maxime de 40 °C.

Chiar și țările care se caracterizează de obicei printr-un climat mai răcoros dau semne de încălzire în zilele următoare.

Conform previziunilor preliminare ale meteorologilor de la wfy24.com, temperaturile din câmpiile interioare ale Dunării din Bulgaria și România se apropie de 38 °C, iar la Budapesta se vor înregistra valori între 36 și 37 °C, pe măsură ce creasta de presiune se extinde peste Bazinul Carpatic.

„Nu este doar o altă săptămână caniculară; prezintă caracteristicile structurale ale unui fenomen de blocaj atmosferic, nu ale unei simple perioade de căldură trecătoare”, declară Ionna Vergini, fondatoarea wyf24, pentru Euronews Earth.

Europa se pregătește pentru valul de căldură de la sfârșitul lunii mai: o cupolă termică va lovi continentul

„Decalajul structural” al Europei în fața căldurii intense

Vergini descrie creșterea bruscă a temperaturilor ca o demonstrație de manual a «noii normalități», pe măsură ce gazele cu efect de seră continuă să încălzească planeta.

„Ceea ce relevă acest fenomen în ceea ce privește gradul de pregătire este o lacună structurală tot mai mare”, spune ea. „Europa de Sud a dezvoltat o toleranță comportamentală la căldura extremă: schimbarea rutinei, siesta, obloanele etc., dar aceasta este o adaptare comportamentală, nu una biologică, și nu protejează infrastructura fizică.”

Rețelele electrice, chiar și în regiunile mai calde, se confruntă cu dificultăți în a face față creșterilor bruște ale consumului de energie pentru aerul condiționat – în timp ce multe sisteme de transport public sunt proiectate pe baza unor praguri termice stabilite pentru sfârșitul secolului al XX-lea, ceea ce înseamnă că sunt, de asemenea, vulnerabile la căldura intensă.

Săptămâna trecută, orașul Torino, din nord-vestul Italiei, a suferit întreruperi masive de curent, pe fondul valului de căldură din luna mai, care a pus la grea încercare rețeaua locală de electricitate.

Rețeaua franceză de trenuri de navetă și tram-trenuri Transilien a îndemnat deja publicul să verifice orarele trenurilor înainte de a se îndrepta spre gară, din cauza potențialelor perturbări cauzate de valul de căldură.

Pericolele ascunse ale nopților tropicale

Creșterea iminentă a temperaturilor este însoțită și de o creștere a numărului de nopți tropicale în mare parte a regiunii mediteraneene.

Acest fenomen afectează deja serviciile publice, cum ar fi școlile – care iau în considerare modificarea orarului examenelor pentru a proteja elevii care nu dorm bine din cauza temperaturilor ridicate din timpul nopții.

„Căldura nocturnă prelungită reprezintă, fără îndoială, o amenințare mai mare la adresa sănătății publice decât vârfurile de temperatură din timpul zilei”, explică Vergini. „Când temperaturile minime nu scad sub 20 °C și, în cele mai grave cazuri, rămân peste 25 °C – ceea ce unii numesc «nopți super-tropicale» –, organismul este privat de perioada vitală de recuperare, iar sistemul cardiovascular rămâne supus unei solicitări constante pentru a răci temperatura internă. Mortalitatea excesivă în timpul valurilor de căldură este mult mai strâns corelată cu minimele nocturne ridicate consecutive decât cu o singură după-amiază toridă.”

Nopțile tropicale sunt adesea mult mai severe în orașe, din cauza efectului de insulă de căldură urbană. Acest fenomen apare atunci când căldura este reținută între clădirile înalte și absorbită de cantitățile mari de asfalt și beton din orașe, pentru a fi apoi eliberată înapoi în aer.

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