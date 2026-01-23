Un videoclip care prezintă un conflict între un preot și un jandarm, generat cu AI, a ajuns viral în mediul online. Anunţul MAI

MAI semnalează distribuirea masivă în mediul online a unui videoclip generat cu ajutorul AI, care arată un fals conflict între un preot și un jandarm, într-o biserică.

Ministerul Afacerilor Interne anunță că în mediul online circulă un videoclip trucat, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă în mod fals o confruntare între un preot și un jandarm într-un lăcaș de cult.

În videoclipul respectiv se vede și se aude un preot care pare să îi reproșeze jandarmului prezența în biserică, folosind replici precum: „Nu aici, nu în Biserica Ortodoxă! Nu știu cine te-a trimis, dar aici avem dragoste unii pentru alții și toți pentru Domnul!”.

Ministerul Afacerilor Interne precizează însă că un astfel de incident nu a avut loc și că materialul video este unul manipulat, creat special pentru a induce în eroare.

„În spațiul online circulă un clip manipulat / generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care sugerează în mod fals un incident între un preot și un jandarm în interiorul unei biserici. Precizăm că imaginile nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile noastre. Vă rugăm nu distribuiți acest material și verificați informațiile exclusiv din surse oficiale”, a transmis MAI pe Facebook.