Creșterea prețurilor încinge Internetul: „Vouă v-a crescut salariul cu 250%?”

O postare de pe Reddit România a generat nenumărate comentarii și reacții după ce autorul a comparat prețurile de acum cu cele din urmă cu patru ani: „O sticlă de apă costa 2 lei în 2021, astăzi e aproape 5 lei. Vouă v-a crescut salariul cu 250%?”.

Pe thread, mai mulți utilizatori au corectat calculul. „Era 2 lei. Acum e 4,39 + 0,5, ca să ai și de lucru cu returnatul sticlei. 4,89 dacă nu o faci. Creșterea e spre 140%, da. Probabil voia să zică că prețul e 250% din cât era inițial, dar i-a dat cu virgula”, a explicat un comentator. Altul a completat: „Cu 120% vrei să spui. Dacă era 3 lei înseamnă o creștere de 50%, 4,4 e o creștere de 120%.”

Costurile ascunse ale apei îmbuteliate

Dezbaterea a amestecat însă două realități diferite. În supermarketuri, o sticlă de apa de 2 litri costă astăzi 3,85 lei, respectiv 4,35 lei cu garanția SGR inclusă. În schimb, sticlele mici de 0,5 litri, vândute în benzinării sau la terase, ajung la 4-5 lei - ceea ce explică de ce mulți consumatori au impresia că apa a „sărit de 5 lei sticla”.

Creșterea rămâne semnificativă față de 2021, când prețurile erau între 2 și 2,8 lei, dar nu atinge pragul de 5 lei invocat în comentarii. Chiar și așa, impactul financiar este consistent. Pentru o persoană care consumă zilnic o sticlă de apă de 2 litri, costul anual se ridică la 1.405 lei (sau 1.588 lei cu garanție). Pentru o familie de patru persoane, suma sare de 5.600 de lei pe an (sau 6.351 lei dacă includem garanția).

Un studiu realizat de Reveal Marketing Research în 2021, dar publicat în 2023, oferea o imagine detaliată asupra comportamentelor și preferințelor românilor în privința apei îmbuteliate. Potrivit cercetării, cei mai mulți români preferau apa plată îmbuteliată (33%) sau carbogazoasă (12%), în timp ce 21% foloseau filtre de apă, iar 17% consumau apă direct de la robinet. Totuși, 1 din 2 români considera că apa de la chiuvetă nu era complet potabilă dacă nu era filtrată.

Studiul mai arăta că ambalajele mari dominau piața: 60% dintre consumatori cumpărau sticle de 2 litri, iar 56% alegeau bidoanele de 5 litri. Generația Z, în schimb, manifesta o preferință pentru formatele mici de 0,5 și 1 litru, mai ușor de transportat și consumat „on the go”. Criteriile de alegere subliniate în 2021 erau prețul accesibil (56% pentru apa plată, 50% pentru apa carbogazoasă), dar conta și mărimea ambalajului, compoziția apei și experiența anterioară cu brandul. Printre atributele esențiale, consumatorii menționau proveniența din surse naturale (47–50%), calitatea produsului (42–46%) și accesibilitatea prețului (40–43%).

„Shrinkflation” și manevrele de la raft

În prezent, pe Reddit, nemulțumirea consumatorilor nu se leagă doar de valoarea exactă a procentului, ci de senzația că produsele de bază devin tot mai greu accesibile. „La Mega, lângă sticla de Dorna carbo 2L la 4,17 lei a apărut un model nou de 1,5L la 3,99 lei. În curând cea de 2L va dispărea și vom avea 1,5L la preț de 2L”, a observat un utilizator. Altul a reacționat imediat: „Manevre… reduc cantitatea cu 25% și reduc prețul cu 1%. «Promoție».”

Fenomenul de „shrinkflation” (micșorarea ambalajelor la același preț) a fost semnalat și în alte situații. „Vrei să vorbim de manevre? Mergi la terase vara și vezi cum dispar sticlele de 0,5 de bere în favoarea celor de 0,33. Dar prețul e același, poate chiar mai scump, că na, criză”, a scris un alt participant la discuție.

Pentru mulți, comparația între state e și mai frustrantă. „Sincer, nu înțeleg cum unele țări au niște prețuri modice la apă, deși e secetă la ei, iar noi cu atâtea izvoare plătim un preț de ajungem să cumpărăm o sticlă de bere”, a spus un utilizator. Altcineva a punctat: „În ritmul ăsta, peste 4-5 ani o să fie o sticlă de apă 9,99 lei.”

„N-am văzut pe nimeni să menționeze, dar legendarul pet de bere luat la chetă cu băieții în cartier s a transformat din 2,5 litri în 2,25”, mai punctează cineva.

Salariile, între creșteri și stagnări

Discuția a ajuns și la salarii. Unii utilizatori au spus că veniturile lor au crescut în ultimii ani: „Față de 2021 mi-a crescut salariul de patru ori”, a scris cineva. „Mi-a crescut cu mai mult de 120%”, a adăugat altul. Mulți au atras însă atenția că aceste creșteri au venit prin schimbarea locului de muncă sau prin plecarea din țară. „Eu cam 60% primesc în plus la venituri, față de 2021. Dar, pasivele mi-au urcat cam la fel ca prețurile, prețul imobilelor au urcat, la spațiile comerciale a urcat și mai mult în 4 ani... așa că nu ma vait. Se compensează oarecum cu inflația, nu atât de mult, dar e ceva..”, a adăugat un alt user.

„Mie mi-a crescut de 4,5 ori. M-am angajat în altă țară, apa e 1 euro 1,5 litri, adică cinci lei”, a notat un român plecat în străinătate. În schimb, alții au vorbit de creșteri mult mai mici: „Cu 100% și sunt la fel de sărac”, „10%...”, „Sunt șomer de șase ani, așa că răspunsul meu este: nu”.

Discuția a atins și aspecte practice. „Zilele trecute mi-am uitat apa acasă și aproape de locul de muncă nu erau magazine deschise în afară de o benzinărie. Am intrat, am luat prima apă pe care am văzut-o și la casă mi-a spus 7 lei și 50 de bani. Mi se pare incredibil cât a putut să crească prețul la apa îmbuteliată”, a scris o utilizatoare. Altcineva a venit imediat cu o soluție: „Apa de la robinet e ieftină. Cumperi filtru sau cană filtrantă și aia e. Eu așa am de cinci ani, n-am mai cumpărat apă plată, doar filtre.”

În spatele prețului se află costuri mai mari cu energia, transportul și ambalajele, dar și introducerea garanției de 0,5 lei pentru fiecare sticlă. Explicațiile nu conving însă consumatorii, care simt pe propria piele diferența de la raft. „«Cu reciclarea locală poți recupera 50 de bani din prețul sticlei cumpărate» și după aia ridică prețul inclusiv garanția pe sticlă”, a mai comentat cineva.

Deși întrebarea „vouă v-a crescut salariul cu 250%?” pornește de la un calcul greșit, a reușit să surprindă o realitate de fond. În ultimii patru ani, prețurile la apa îmbuteliată au crescut cu 120–140%, în timp ce salariile, pentru majoritatea oamenilor, au avansat mult mai lent. Într-o țară unde apa de la robinet costă câțiva bani litrul, dar cea îmbuteliată a ajuns să fie comparată cu berea, nemulțumirea de pe internet relevă o tensiune socială reală: puterea de cumpărare scade, iar produsele de bază devin simbolul acestei prăpastii.

România, lider în UE la prețul apei îmbuteliate

O analiză publicată la finalul lunii iulie, realizată de realizat de Reveal Marketing Research, arată că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană atunci când vine vorba de prețul apei îmbuteliate raportat la nivelul de trai. Deși țara dispune de resurse naturale bogate, cu râuri, izvoare montane și ape subterane, paradoxul este că la raft, apa îmbuteliată a ajuns mai scumpă decât în state precum Italia sau Grecia.

În magazinele din România, o sticlă de doi litri costă între 3,5 și 4,7 lei, aproape dublu față de Italia, unde prețul variază între 0,3 și 0,5 euro (1,5–2,5 lei). În Grecia, aceeași sticlă se vinde cu aproximativ 0,5 euro, iar în Bulgaria cu 0,5–1 euro. În multe cazuri, prețul apei este apropiat de cel al băuturilor răcoritoare sau al berii, deși acestea din urmă sunt taxate suplimentar prin accize.

Consumul de apă îmbuteliată rămâne ridicat, dar scade față de anii trecuți. În 2024, românii vor cumpăra în total aproximativ 2,4 milioane de litri, în medie 125 de litri pe persoană pe an. Cu toate acestea, interesul pentru apa îmbuteliată a scăzut de la 58% în 2021 la 45% în 2024, pe fondul scumpirilor și al inflației.

Tot mai mulți consumatori caută alternative mai ieftine: 21% folosesc sisteme de filtrare, iar 17% declară că beau apă direct de la robinet. Potrivit calculelor, costurile lunare cu apa îmbuteliată pot ajunge, pentru o familie, la 300–500 de lei, ceea ce face ca hidratarea zilnică să devină o povară financiară.

În ciuda resurselor naturale generoase, România continuă să fie una dintre țările unde apa îmbuteliată este percepută ca un produs de lux, raportat la veniturile populației.