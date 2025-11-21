Românii își rezervă deja vacanța din 2026. Sejururi mai scurte, dar cumpărate la ofertă

Creșterile de prețuri se reflectă în toate domeniile, lucru pe care îl simțim deja. Și vacanțele vor fi mai scumpe în 2026, iar românii încep să-și schimbe comportamentul: vânează oferte și își scurtează sejurul dacă vor mai multe ieșiri într-un an.

Dacă n-ați prins ofertele de Black Friday, încă nu este timpul pierdut. Agențiile de turism în continuare au oferte bune pentru vacanța de vara viitoare, astfel încât turiștii să nu simtă deocamdată prea mult creșterile de prețuri. Rezervările pentru vara 2026 au început încă din august, iubitorii de călătorii vânând ofertele. Este un comportament din ce în ce mai întâlnit, semn că reducerile contează mai mult decât în anii în care portofelele și conturile românilor erau mai pline.

Vacanțe mai scumpe în Bulgaria

Pentru românii de rând, care își permit cel mult o vacanță pe an sau caută soluții pentru a-și respecta obiceiurile și a ajunge în mai multe locuri, România, Bulgaria, Grecia și Turcia rămân destinațiile de vacanță favorite.

„Ca în fiecare an, prețurile sunt în creștere. Într-adevăr, dacă achiziționăm mai din timp reușim să evităm cumva creșterea. Cel puțin pentru 2026 au apărut oferte chiar din august, în special la vacanțele pentru extern s-a întâmplat acest fenomen. Asta înseamnă că cei care s-au înscris în august, în septembrie, poate și început de octombrie, s-au apropiat de tarifele pe care le-au avut vacanțele de anul acesta. Dar făcând rezervări mai din timp. Acum suntem în noiembrie, iar tarifele, chiar și la early booking, sunt ceva mai mari comparativ cu cele din noiembrie anul trecut”, a remarcat Iulia Tăchescu, director al unei agenții de turism din Prahova.

Bulgaria ar putea deveni, odată cu trecerea la moneda euro, o destinație mai scumpă decât în trecut, prețurile începând să crească încă din acest an.

„Românii cred că în continuare vor alege aceste destinații, nu vor renunța, doar că fie vor face un efort să rezerve mult mai din timp, fie ar putea să renunțe la alte lucruri”, mai spune Tăchescu. Iar reducerile pe care le fac turiștii au fost remarcate chiar din acest an.

Pentru a-și permite la fel de multe ieșiri într-un an, iubitorii de călătorii aleg, spre exemplu, mai puține nopți de cazare, aspect reflectat și în statisticile privind turismul în perioada ianuarie - septembrie 2025 în România, sau urmăresc și așteaptă oferte last-minute, dacă pot pleca în orice moment. Alții aleg chiar mai multe destinații decât în anii trecuți, dar, la fel, pentru perioade mai scurte și uneori optând pentru mai puține servicii.

„Vor urmări acele oferte sau acele disponibilități imediate, vor fi mai pregătiți să plece într-o perioadă scurtă”, a mai precizat Iulia Tăchescu.

Vacanțele în Bulgaria încep să se vândă cu prețuri aliniate tarifelor din Antalya pentru cazarea în anumite resorturi și hoteluri în care s-a investit mult în ultimii ani, astfel că prețuri în jurul a 3.500 – 4.000 și chiar 5.000 euro pentru vacanța unei familii încep să nu mai fie excepții.

Cât despre Turcia, românii în continuare aleg Antalya, chiar dacă prețurile au fost într-o continuă creștere, ajungând aproape să se dubleze în cinci ani. Poți plăti 7.000, 8.000 și chiar 10.000 euro pentru o vacanță cu toată familia, iar acestea nu sunt neapărat cele mai scumpe vacanțe.

Aproximativ 10% dintre turiștii care-și rezervă vacanțele își permit să plătească pentru o vacanță cu familia sume chiar mai mari decât cele de mai sus pentru servicii de calitate.

Pe de altă parte, prețurile bune afișate de agenții de Black Friday se mai prelungesc și în aceste zile, pe lângă reducerile pe care le fac hotelierii venind și reducerile acordate de tour-operatori.

O altă șansă de a prinde o ofertă bună în această perioadă pentru vara 2026 este dacă achiziționezi vacanța achitând integral. Sunt de obicei oferte pe perioade foarte scurte, de care turiștii, care știu de acum la ce să fie atenți, profită.

Operatorii din turism așteaptă pentru vacanța 2026 creșteri de tarife între 10-20 % față de prețul vacanțelor din acest an, însă mai sunt și alte aspecte de luat în calcul. Dacă hotelierii se vor confrunta cu un grad de ocupare scăzut, cum cel puțin în România s-a întâmplat în urma scăderii valorii voucherelor de vacanță, care a atras după sine schimbarea comportamentului beneficiarilor de vouchere, este de așteptat să mai existe și alte perioade de reduceri.

All inclusive câștigă teren și la noi în țară

În România, mai spune Iulia Tăchescu, acele hoteluri care s-au pliat pe cerința turiștilor de a avea totul inclus – mâncare, plajă, entertainment etc. - au atras mult mai mulți clienți, motiv pentru care va crește numărul celor care oferă astfel de servicii. Este un semn clar că industria ospitalității își ajustează serviciile în funcție de cerințe și că are capacitatea să se adapteze, în ciuda provocărilor legate de creșterile de cost și nu numai.

Cât despre destinațiile din afara țării, Albania continuă să câștige teren, practicând prețuri bune, sunt creșteri și pentru Cipru, dar românii se îndreaptă și către destinații nou-intrate în tendințe, și fac asta nu doar pe perioada verii.

Turiștii sunt de asemenea interesați de posibilitatea de a plăti vacanța în rate, iar provocarea agențiilor de turism este să le ofere cât mai multe oportunități în acest sens.

Ce de asemenea se întâmplă mai des decât cu ani în urmă este ca turiștii să aleagă sejururi în extra-sezon, pentru a plăti mai puțin pentru aceeași calitate, ceea ce cu siguranță va schimba și planurile hotelierilor de pe litoralul românesc.

Comportamentul în continuă schimbare al turiștilor a determinat și o altfel de adaptare a sectorului. Se investește mult în tehnologie, astfel încât clientul să poată să-și rezerve vacanța indiferent de oră, fie pe site-ul hotelului, fi pe site-ul agenției de turism.

Cum au arătat ofertele de Black Friday

Pentru o vacanță la început de sezon estival în Grecia s-au putut achiziționa servicii și la mai puțin de 400 euro/sejur 7 nopți, cu mic dejun, hotel de două stele, pentru două persoane, la mijlocul lunii iunie (Thassos), dar s- a ajuns și la aproape 1.000 euro (cu reducere de la 1.200 euro), sejur de 7 nopți, tot perioada 15-22 iunie 2026, pentru două persoane, la hotel de patru stele, cu mic dejun (Halkidiki).

Citește și: Când este vacanța de schi 2026 în București și în alte județe

Reduceri substanțiale au fost și pentru vacanțele în Turcia, destinație preferată de români pentru regimul all inclusive. Sejururi de 7 nopți, ultra all inclusive, la hotel de patru stele, în Antalya, cu avion și transfer incluse, au putut fi achiziționate cu 1.600 euro (reduse de la 3.000 euro), sau cu 1.900 euro (de la 3.600 euro).

Pentru Bulgaria reducerile au fost ceva mai mici, dar și prețurile inițiale se situează sub cele din Grecia și Turcia. Pentru 7 nopți într-un hotel de patru stele, la Nisipurile de Aur, în regim all inclusive, o vacanță pentru două persoane a putut fi achiziționată, pentru mijlocul lunii iunie, și cu prețuri sub 600 euro, dar și cu 1.200 euro, la hotel de cinci stele, regim ultra all inclusive, sau chiar puțin peste 1.700 euro (reducere de la 2.440 euro), pentru servicii all inclusive premium.

Ofertele pentru România, pentru prima săptămână din iulie, de exemplu, au pornit de la sub 1.000 lei pentru două persoane, pentru 6 nopți de cazare în hotel de două stele din Eforie Nord, fără alte servicii incluse, și au ajuns și la peste 4.000 lei (800 euro), tot pentru două persoane, 6 nopți de cazare, hotel de cinci stele, fără alte servicii incluse.

Pentru o vacanță în regim alll inclusive, în Eforie Nord, la hotel de trei stele, au fost oferte pentru 4.300 lei (pentru doi adulți), în vreme ce pentru o vacanță all inclusive la hotel de patru stele, aceeași stațiune, s-a ajuns la aproape 1.200 euro/2 persoane/7 nopți.