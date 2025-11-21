Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile localnicilor: „Pornește aparatul de muls turiștii”

Un clujean stabilit de ani buni în străinătate, revenit recent acasă pentru o scurtă vacanță, a avut parte de unul dintre cele mai neplăcute „șocuri culturale” chiar în inima orașului Cluj.

Aflați cu copilul obosit după o zi lungă, el și familia lui au ales să se oprească în primul local întâlnit în centru, fără să bănuiască ce urma: o notă de plată comparabilă cu restaurantele de lux, notează Știri de Cluj.

La câteva ore după experiență, povestea lui a devenit virală pe rețelele sociale, unde sute de clujeni au reacționat cu aceeași uimire.

Lista prețurilor care l-au lăsat fără cuvinte: Salată Caesar – 96 lei, Supă a zilei – 58 lei, Loaded fries + băutură – 74 lei

„Ne-a lovit cea mai mare lovitură la salata de 96 de lei. Nu ai cum… angajați, salarii, chirii, materie primă, ok, dar tot nu poți justifica o salată la 96 de lei”, a mai spus bărbatul.

El povestește că nu doar el a fost surprins. Jumătate dintre clienții aflați în local discutau exact același lucru: prețuri „nesimțite”, crescute cu doar câteva zile înainte, potrivit celor prezenți.

„Data viitoare venim cu apă și sandwich de acasă”, a glumit amar bărbatul în final.

Clujenii confirmă pe internet: „Dacă lumea nu ar mai merge, ar scădea prețurile”

Postarea a strâns rapid sute de comentarii, iar reacțiile au fost tranșante: „Du-te unde-i mai ieftin. Dacă oamenii nu ar mai merge la nesimțiții ăștia cu prețuri exagerate, ar scădea sau ar închide”, „Prost e ăla care dă, nu ăla care cere.”

Unii au povestit că s-au uitat recent în meniul aceluiași bar și au plecat imediat: „Am spus că plecăm din cauza prețurilor. Chelnerița a zis doar: «vă înțeleg».”

Mai mulți clujeni au comparat nota de plată cu orașe considerate scumpe: „În Tokyo prețurile erau mai mici.”, „Nici în Londra, în zone turistice, nu vezi salată la 16 lire.”, „Clujul bate Roma la prețuri.”

Alții atrag atenția că scumpirile vin strategic înainte de sezonul de iarnă, când Târgul de Crăciun atrage mii de turiști: „Pornește aparatul de muls turiști.”

Mai multe comentarii au subliniat că astfel de localuri se bazează pe turiști obosiți, vizitatori cu copii sau oameni care nu cunosc orașul și se așază la prima masă liberă.

Clujeanul întors în vacanță rezumă perfect sentimentul vizitatorilor: „Venim rar în Cluj și nu ne așteptam la așa ceva.”

Pentru cei care nu sunt conectați la piața locală, centrul orașului poate deveni o veritabilă capcană financiară. Iar explozia de reacții online arată că fenomenul prețurilor „scăpate de sub control” nu este doar impresia unui turist, ci o frustrare tot mai răspândită și printre localnici.