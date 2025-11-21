search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile localnicilor: „Pornește aparatul de muls turiștii”

0
0
Publicat:

Un clujean stabilit de ani buni în străinătate, revenit recent acasă pentru o scurtă vacanță, a avut parte de unul dintre cele mai neplăcute „șocuri culturale” chiar în inima orașului Cluj.

Foto Primăria Cluj Napoca Facebook
Foto Primăria Cluj Napoca Facebook

Aflați cu copilul obosit după o zi lungă, el și familia lui au ales să se oprească în primul local întâlnit în centru, fără să bănuiască ce urma: o notă de plată comparabilă cu restaurantele de lux, notează Știri de Cluj. 

La câteva ore după experiență, povestea lui a devenit virală pe rețelele sociale, unde sute de clujeni au reacționat cu aceeași uimire.

Lista prețurilor care l-au lăsat fără cuvinte: Salată Caesar – 96 lei, Supă a zilei – 58 lei,  Loaded fries + băutură – 74 lei

„Ne-a lovit cea mai mare lovitură la salata de 96 de lei. Nu ai cum… angajați, salarii, chirii, materie primă, ok, dar tot nu poți justifica o salată la 96 de lei”, a mai spus bărbatul.

El povestește că nu doar el a fost surprins. Jumătate dintre clienții aflați în local discutau exact același lucru: prețuri „nesimțite”, crescute cu doar câteva zile înainte, potrivit celor prezenți.

„Data viitoare venim cu apă și sandwich de acasă”, a glumit amar bărbatul în final.

Clujenii confirmă pe internet: „Dacă lumea nu ar mai merge, ar scădea prețurile”

Postarea a strâns rapid sute de comentarii, iar reacțiile au fost tranșante: „Du-te unde-i mai ieftin. Dacă oamenii nu ar mai merge la nesimțiții ăștia cu prețuri exagerate, ar scădea sau ar închide”, „Prost e ăla care dă, nu ăla care cere.”

Unii au povestit că s-au uitat recent în meniul aceluiași bar și au plecat imediat: „Am spus că plecăm din cauza prețurilor. Chelnerița a zis doar: «vă înțeleg».”

Mai mulți clujeni au comparat nota de plată cu orașe considerate scumpe: „În Tokyo prețurile erau mai mici.”, „Nici în Londra, în zone turistice, nu vezi salată la 16 lire.”, „Clujul bate Roma la prețuri.”

Alții atrag atenția că scumpirile vin strategic înainte de sezonul de iarnă, când Târgul de Crăciun atrage mii de turiști: „Pornește aparatul de muls turiști.”

Mai multe comentarii au subliniat că astfel de localuri se bazează pe turiști obosiți, vizitatori cu copii sau oameni care nu cunosc orașul și se așază la prima masă liberă.

Clujeanul întors în vacanță rezumă perfect sentimentul vizitatorilor: „Venim rar în Cluj și nu ne așteptam la așa ceva.”

Pentru cei care nu sunt conectați la piața locală, centrul orașului poate deveni o veritabilă capcană financiară. Iar explozia de reacții online arată că fenomenul prețurilor „scăpate de sub control” nu este doar impresia unui turist, ci o frustrare tot mai răspândită și printre localnici.

Cluj-Napoca

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Lipsă de educație la Ministerul Educației: trei greșeli într-o propoziție dintr-un document oficial. Reacția ministrului Daniel David
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
prosport.ro
image
Un mecanic cu experienţă de 20 de ani spune ce să nu faci iarna pentru a nu strica maşina. Gesturile mici care contează
playtech.ro
image
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ucraina şi aliaţii europeni resping părţi esenţiale ale planului SUA-Rusia. Zelenski a discutat la telefon cu Macron, Merz și Starmer. Kremlinul îi spune să negocieze „acum”
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!