Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. 50 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit joi dimineață la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” din Bălăceanca, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Alarma a fost dată în urmă cu puțin timp înainte de ora 9, iar mai multe echipaje de pompieri au fost trimise de urgență la fața locului.

Potrivit primelor informații, în momentul sosirii echipajelor de intervenție se observa o ușoară degajare de fum în interiorul clădirii, fără prezența flăcărilor.

Pentru siguranță, personalul medical și pacienții au fost evacuați imediat. În total, aproximativ 50 de persoane au fost scoase din clădire și relocate într-o zonă sigură până la finalizarea intervenției.



„Incendiul s-a manifestat într-o cameră situată la etajul 1. Au ars materiale textile”, a transmis ISU București-Ilfov.

Pompierii au acționat rapid, iar incendiul a fost lichidat fără ca acesta să se extindă la alte încăperi.



„Nu sunt persoane rănite”, a precizat ISU București-Ilfov

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

A m intim că, în februarie, un incendiu a izbucnit la Spitalul Militar din Brașov. Focul s-a manifestat la un container din curtea unităţii sanitare.

În noiembrie, un fum gros a ieşit dintr-una dintre încăperile Spitalului Județean Reșița, în urma unui incendiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.