Guvernul schimbă regulile în transportul rutier: șoferii de TIR vor avea nevoie de un certificat de pregătire profesională

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri, 30 ianuarie, că Guvernul a adoptat o ordonanță care aduce reguli mai clare și mai moderne în transportul rutier de persoane și mărfuri.

„Astăzi, Guvernul a adoptat ordonanța propusă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care aduce reguli mai clare și mai moderne pentru transportul rutier de persoane și de mărfuri”, transmite ministrul.

Acesta a transmis că vor fi implementate reguli mai simple și mai clare pentru activitățile de transport și pentru intermediarii care participă la organizarea curselor, astfel încât toți cei implicați să poată fi verificați corect.

„Șoferii care fac transport internațional cu vehicule peste 2,5 tone vor avea nevoie de un certificat de pregătire profesională, în linie cu normele europene din 2026. Această măsură crește siguranța rutieră și responsabilitatea în trafic.

Pentru a proteja traseele județene și locale, operatorii interjudețeni vor putea opri pe aceste rute doar dacă nu există deja o cursă stabilită.

Controale mai eficiente, atât în trafic, cât și la sediile firmelor de transport, pentru o piață mai disciplinată și servicii mai corecte pentru pasageri”, explică Ciprian Șerban.

Prin aceste măsuri, subliniază acesta, ministerul își propune să întărească siguranța, disciplina și corectitudinea în transporturile rutiere.

Săptămâna trecută, ministrul anunța că în ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier, anul 2026 fiind unul extrem de important pentru infrastructura de transport a României.

„2026 este un an extrem de important pentru infrastructura de transport a României.

Ședințe, analize, planuri, proiecte, toate sunt pe masa de lucru și ceea ce proiectăm acum își va arăta roadele în curând. În ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier.

Tunelurile de pe A1 au o rată de progres spectaculoasă, A7 își continuă drumul spre finalizare, la fel și A0 Nord, în vreme ce, pe A8 începe proiectarea pe sectorul montan în totalitate.

Constructorii din domeniul feroviar își doresc ca anul acesta să ajungă în prim plan, iar această concurență frumoasă între rutier și feroviar va genera realizări remarcabile”, a scris el pe Facebook.

2026 a adus vești bune pe șantierele montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești. Un segment ar putea fi inaugurat mai devreme, în acest an, încep forajele la Tunelul Poiana (1,7 kilometri), iar noi secțiuni intră în șantier pe Valea Oltului.