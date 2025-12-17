search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Roaming mai ieftin din 2026. Ce se schimbă pentru utilizatorii din România

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici de roaming de la 1 ianuarie 2026, atât prin reducerea valorii maxime a suprataxei pentru serviciile de date în roaming în SEE, cât și prin integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”.

O femeie vorbește la telefon de pe un vapor
Tarife mai mici de roaming din 1 ianuarie 2026 Foto 123 RF

Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina se alătură sistemului de tarifare „Roaming ca acasă” al Uniunii Europene (RLAH – Roam Like at Home), a informat miercuri ANCOM, precizând că această extindere face parte din integrarea economică graduală a celor două state în piața internă a Uniunii Europene, în baza acordurilor individuale de asociere. 

Utilizatorii din Republica Moldova și Ucraina care călătoresc în Uniunea Europeană, precum și utilizatorii din Uniunea Europeană aflați în cele două state, vor putea efectua sau primi apeluri, trimite mesaje și utiliza servicii de internet și date mobile fără costuri suplimentare, în aceleași condiții ca în țara de origine.

Astfel, utilizatorii din România care au avut, în anumite cazuri, tarife chiar și de peste 8.000 euro/GB, vor achita, de la 1 ianuarie 2026, cel mult o suprataxă de maxim 1,33 euro/GB (1,10 euro fără TVA) în plus față de tarifele naționale, după depășirea limitei de utilizare rezonabilă.

„Roamingul ca acasă” garantează, de asemenea, dreptul utilizatorilor la aceeași calitate a serviciilor mobile ca în țara de origine, precum și acces gratuit la apelarea serviciilor de urgență.

Furnizorii de servicii de comunicații electronice din România au obligația de a-și informa clienții despre noile condiții de utilizare a serviciilor de roaming în Republica Moldova și Ucraina.

Atenție! Sistemul de tarifare „Roaming ca acasă” pentru Republica Moldova și, respectiv, pentru Ucraina se aplică obligatoriu doar în relația lor directă cu state din Uniunea Europeană, și nu între cele două state sau în relația cu celelalte țări din Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Spațiul Economic European (SEE) cuprinde statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda (inclusiv insulele Åland), Franța (inclusiv Guyana Franceză și insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion și Saint-Martin), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore și Madeira), România, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv Insulele Canare), Suedia și Ungaria, la care se adaugă Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Scade valoarea suprataxei pentru datele în roaming în SEE

Tot de la 1 ianuarie 2026, scade valoarea maximă a suprataxei aplicabilă în cazul depășirii limitelor de utilizare rezonabilă a serviciilor de date în roaming în SEE.

Fiecare furnizor de servicii de roaming poate stabili o politică de utilizare rezonabilă în legătură cu consumul serviciului de roaming în SEE cu scopul de a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu, de exemplu, pentru a preveni roamingul permanent în SEE. După depășirea limitelor de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în SEE, furnizorul poate percepe clientului, în plus, anumite suprataxe (ale căror valori sunt plafonate).

În cazul serviciilor de date, valoarea maximă a suprataxei va fi de 1,10 euro/GB (fără TVA) în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, iar începând cu 1 ianuarie 2027 va scădea la 1 euro/GB (fără TVA).

În cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra)opțiuni) cu date (cvasi)nelimitate, se poate aplica o limită de consum rezonabil al datelor în roaming în SEE, într-o perioadă de facturare. În aceste cazuri, volumul de date disponibil în roaming se calculează conform formulei: 2 x prețul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA) /1,10 euro (pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026). De regulă, prețul serviciilor îl reprezintă valoarea abonamentului lunar și a eventualelor extraopțiuni, efectiv plătit după aplicarea reducerilor promoționale.

Pentru a facilita estimarea volumului de date care poate fi consumat în roaming în SEE fără suprataxă, ANCOM a dezvoltat o aplicație de tip widget, accesibilă aici. Aplicația oferă rezultate relevante pentru toți utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming și va fi actualizată la 1 ianuarie 2026 cu tariful de 1,10 euro/GB.

Obligații de informare pentru furnizori

Furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligații de informare a utilizatorilor cu privire la:

• volumul de date disponibil în roaming SEE în cadrul contractului încheiat, inclusiv în fișa de sinteză și prin mesajul de informare transmis la momentul conectării la o rețea dintr-un stat SEE, Moldova și Ucraina;

• consumarea volumului de date inclus în abonament sau opțiune care poate fi utilizat fără aplicarea suprataxei.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
fanatik.ro
image
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
libertatea.ro
image
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Comerciații vor ca data expirării să fie scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce se va regăsi pe ambalaj în locul acesteia
antena3.ro
image
Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din casă. Şi actele i-au fost...
playtech.ro
image
Edin Dzeko, bomba pregătită de Dan Șucu în perioada de mercato. Cum ar putea fi convins „coșmarul” României
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali n-a stat deloc pe gânduri, după ce MM Stoica i-a spus că un jucător de la FCSB este "mort de beat"
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Un ciclon puternic amenință Europa! Cum se va manifesta fenomenul și ce țări vor fi afectate
kanald.ro
image
Magazinele Carrefour din România cumpărate de către frații Dedeman și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?