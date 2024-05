Un bărbat căruia i s-a extirpat din greșeală un plămân are de primit despăgubiri de 150.000 de euro de la Institutul Marius Nasta. Beatrice Mahler: „nu sunt fonduri”

Un bărbat a câștigat după 9 ani de procese disputa cu Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, care trebuie să-i plătească despăgubiri importante.

În anul 2015, Teodor Mema avea 59 de ani când a fost operat la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, din Capitală, de cancer la plămâni, de către medicul Ioan Cordoș.

Chirurgul a decis, în timpul operației, să-i extirpe pacientului întregul plămân stâng. Numai că, așa cum au arătat analizele ulterioare, bărbatul nu suferea de fapt de cancer, ci de tuberculoză (TBC). Aceasta este o boală care se tratează, conform protocolului, cu antibiotice și se poate vindeca în câteva luni.

”Momentul l-a costat scump pe bărbat: a rămas cu infirmitate pe viață și, timp de 9 ani, a luptat în instanță pentru dreptate. În noiembrie 2023 a venit și sentința: spitalul este vinovat și trebuie să plătească daune morale în valoare de 150.000 de euro. Dar „Nasta” spune că nu are bani”, potrivit HotNews.ro.

„Îmi este frică, vă spun cinstit, să mai merg la medic în România. Am mai avut nevoie de o operație și m-am dus în Germania. Mori cu dreptatea în mână în România, nu s-a schimbat nimic. A trebuit chiar să mă mut din București. Mi-au zis medicii: Vrei să trăiești? Da. Mută-te la munte, la aer curat, n-ai nicio șansă în București. A trebuit să-mi iau o căsuță pe lângă Cheia, altfel aș fi fost deja mort. Am crize de respirații, pic din picioare. Mi se îngustează căile respiratorii și când respir se aude 10 etaje, încep să șuier, să fac urât. Mă sufoc. Am dureri. Am început să mă mai obișnuiesc cu ele…”, își povestește Teodor Mema suferința singurului plămân rămas.

Avocata bărbatului, Flavia Tutovanu, spune pentru HotNews.ro că a demarat procedura de executare silită, pentru că Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” nu a plătit nici acum despăgubirile, în ciuda hotărârii judecătorești definitive.

Beatrice Mahler, recunoaște decizia judecătorilor, dar spune că ar rămâne fără bani de medicamente și materiale sanitare dacă ar plăti integral, în acest moment, despăgubirile datorate.

”Noi recunoaștem și cu siguranță am dori să punem cât mai repede în plată această decizie a instanței, problema este că într-adevăr nu sunt fonduri. Am făcut o adresă către Minister, în speranța că vom găsi o soluție, și am informat familia. De asemenea, am avut o întâlnire cu domnul Mema prin care am dorit să găsim o soluție de eșalonare a datoriei, tocmai ca să putem să respectăm decizia instanței. În acest moment, pot să spun doar că Institutul Marius Nasta abia a ieșit de o lună din zona de arierate. Am vorbit și cu doamna avocată și cu domnul Mema. Înțelegem, este dreptul dânsului, nu vrem să nu ținem cont de el, nu suntem de rea-credință. Dar în acest moment a fost prioritar să cumpărăm medicamente pentru pacienți.

Am avut în martie - februarie momente foarte delicate. Am făcut o reeșalonare a datoriilor pentru tot anul, din ianuarie, ca să ne putem plăti datoriile față de furnizori, pentru că nu ne mai aduceau medicamente și materiale sanitare.- Noi am propus eșalonarea pe cinci ani, apoi am venit cu o propunere de eșalonare pe trei ani. Pentru că suma este foarte mare pentru câți bani are Institutul. Am încercat toate variantele astfel încât să ne angajăm la o promisiune pe care să o putem onora, așa încât să avem și medicamente pentru pacienții care vin. Dacă îi dăm domnului Mema banii într-o lună, noi în luna aceea nu mai cumpărăm nici medicamente, nici materiale sanitare. Asta este o situație care ar pune într-o gravă dificultate nu doar personalul medical, ci 10.000 de oameni care ajung lunar în Institutul Marius Nasta”, spune Beatrice Mahler, scrie hotnews.ro.