Reacția lui Ludovic Orban după demisia ministrului Apărării: „Moșteanu ar fi servit unei percepții extrem de negative a USR-ului”

Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a dezvăluit vineri, 28 noiembrie, că a existat o discuție între președintele Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu, cel din urmă fiind cel care și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării.

Într-o intervenție la Digi24, fostul consilier prezidențial a declarat că rămânerea în funcție ar fi afectat grav imaginea USR, partid care „tocmai s-a branduit prin faptul că sunt competenți”.

„Îmi e greu să vă dau răspunsul la această întrebare. Se pare că a existat o comunicare între președintele Dan și domnul Moșteanu. Nu se poate ști ce au discutat. Ca atare, ar fi o simplă speculație.

Până la urmă cred că e decizia domnului Moșteanu de a-și da demisia. De ce a luat decizia asta? Probabil și pentru că ar fi afectat foarte tare USR-ul dacă s-ar fi cramponat în funcție.

USR-ul tocmai s-a branduit prin faptul că sunt competenți, cu studii, că sunt incoruptibili, că sunt onești. Ori Ionuț Moșteanu ar fi servit unei percepții extrem de negative a USR-ului. Domnul Moștean era șeful fracțiunii guvernamentale din USR, având nu numai calitatea de ministru al apărării, ci și calitatea de vicepremier”, a spus Orban.

Moșteanu: „Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”

Vineri, Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, după scandalul legat de informațiile din CV-ul său.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț.

Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată.

Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare”, a scris Mosteanu pe rețeaua socială.

Ministrul economiei, Radu Miruță, preia conducerea interimară a ministerului.