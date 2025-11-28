Președintele CNAS anunță schimbări în sistemul medical: Plata spitalelor după performanță și susținerea colaborării între unitățile medicale

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat vineri, 28 noiembrie, faptul că se analizează posibilitatea introducerii plății în funcție de performanță în unitățile medicale publice.

„Am dat startul întâlnirilor de lucru în care, la aceeași masă cu echipele de conducere ale spitalelor, analizăm cum introducem plata în funcție de performanță în unitățile medicale publice.

M-am întâlnit astăzi, la Târgu Mureș, cu colegii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, alături de care am discutat cum se aplică punctual mecanismul prin care punem performanța pe primul loc. Au fost discuții sincere, cu exemple concrete, dar și cu multă deschidere pentru schimbare.

Întâlnirea de azi a venit după discuțiile pe care le-am avut, tot săptămâna aceasta, cu echipele de conducere ale unor spitale importante din București: Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Foișor, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice «Prof. Dr. N. C. Paulescu» și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Marie Curie». Și acolo am găsit aceeași deschidere de a contribui la un sistem sanitar mai eficient și mai predictibil”, a transmis președintele CNAS într-un comunicat.

Președintele CNAS: „Noul sistem de plată se bazează pe cinci indicatori clari”

Acesta subliniază că cuplarea salariilor cu performanța spitalelor este un pas major spre un sistem medical eficient, care răsplătește efortul și responsabilitatea.

În curând, adaugă el, va fi publicată Hotărârea de Guvern care implementează schimbările din Legea nr. 163/2025.

„Astăzi, spitalele din România funcționează cu două «motoare financiare»: plata serviciilor medicale, cu un total de 16 miliarde lei și influențele salariale, care au ajuns la 17 miliarde lei.

În 2015, aceste influențe au fost o soluție de criză, menită să oprească plecarea medicilor peste hotare. Dar, în timp, acestea au făcut ca unele spitale să depindă mai mult de banii «garantați», decât de serviciile pe care ar trebui să le ofere pacienților”, afirmă Horațiu-Remus Moldovan.

Președintele CNAS adaugă că „noul sistem de plată se bazează pe cinci indicatori clari, care reflectă activitatea reală a spitalelor, inclusiv rata de ocupare a paturilor și ponderea influențelor salariale în buget.”

„Spitalele mici vor putea colabora cu cele mari”

Președintele CNAS spune că spitalele mari, „cele care duc greul cazurilor complicate”, vor primi mai mult sprijin, iar spitalele mici vor putea colabora cu cele mari prin consorții de contractare, pentru a economisi bani și a trata mai mulți pacienți.

„Spitalele mari, cele care duc greul cazurilor complicate, trebuie sprijinite mai mult, iar acolo unde secțiile sunt aproape goale, vom ajuta managementul să reorganizeze structura astfel încât spitalul să răspundă mai bine nevoilor din comunitate.

Le punem la dispoziție și un instrument nou: consorțiile de contractare. Spitalele mici vor putea colabora cu cele mari, atât din punct de vedere medical, cât și administrativ, ca să economisească bani și să trateze mai mulți pacienți. E o soluție simplă, corectă și cerută de sistem de ani buni”, precizează acesta.

Nu în ultimul rând, președintele CNAS transmite că Guvernul „a reconfirmat că Sănătatea rămâne o prioritate”, alocând 2,4 miliarde lei în plus pentru ca CNAS să închidă anul fără blocaje majore și pentru a reduce întârzierile la plata concediilor medicale, de la trei ani la câteva luni.

Măsurile de eficientizare, spune Horațiu-Remus Moldovan, precum plata după performanță, reorganizarea spitalelor și responsabilitatea în cheltuirea banului public, încep să dea rezultate, îmbunătățind serviciile pentru pacienți. CNAS va continua să sprijine managerii de spitale pentru a crește performanța acestora.

„Vom continua aceste întâlniri în decembrie. Eu și colegii din CNAS rămânem alături de managerii de spitale care au nevoie de sprijin, de claritate și de motivație pentru a deveni mai performanți”, încheie acesta.