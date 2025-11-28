O fetiţă de 8 ani, blocată în maşina de spălat în timp ce se juca. Pompierii au intervenit cu un fierăstrău electric

O fetiță de opt ani din Germania a rămas blocată într-o mașină de spălat în timp ce se juca de-a v-ați ascunselea, iar pompierii au intervenit pentru a o salva. Incidentul a avut loc în zona orașului Darmstadt și a necesitat tăierea cuvei aparatului pentru a elibera copilul, au transmis autoritățile vineri.

„În timp ce se juca de-a v-aţi ascunselea, fetiţa a căutat un loc de ascuns deosebit de bun", a declarat inspectorul municipal de pompieri, Benedikt Frohlich, citat de agenția dpa, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, copilul a intrat în cuva mașinii de spălat cu picioarele înainte și apoi și-a tras înăuntru restul corpului, rămânând blocată. Părinții au sunat imediat la pompieri pentru ajutor.

Salvatorii au încercat inițial să o elibereze folosind lubrifianți și demontând părți ale mașinii, însă în cele din urmă au fost nevoiți să taie cuva cu un fierăstrău electric. Din fericire, fetița nu a fost rănită.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează că adolescenții și copiii nu ar trebui să se ascundă în spații înguste sau în obiecte electrocasnice, deoarece aceste gesturi le pot pune viața în pericol.

Incidentul amintește de o situație din octombrie, când pompierii austrieci au fost nevoiți să folosească o foarfecă hidraulică pentru a elibera o adolescentă de 13 ani care se urcase într-un uscător de rufe din locuința ei, într-o suburbie a Vienei.