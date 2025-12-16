Lovitură neașteptată pentru campionul mondial: Lando Norris, în fața unei oferte surprinzătoare

După ce și-a trecut în palmares primul titlu mondial la Formula 1, britanicul Lando Norris a primit o invitație care a aprins imaginația fanilor. Este vorba despre un test pe o motocicletă MotoGP.

În 2025, Norris a ajuns acolo unde orice copil pasionat de motorsport visează, și anume pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial, purtând culorile McLaren și devenind unul dintre cele mai populare și carismatice nume din paddock.

Dar campionul britanic nu pare să fi ajuns la limita curiozității sale pentru performanță și adrenalină. La doar câteva zile după triumful de la Abu Dhabi, fostul pilot de karting a primit o propunere inedită din partea lui Guenther Steiner, fostul șef al echipei Haas F1 și, din 2026, CEO al echipei Red Bull KTM Tech3 din MotoGP.

Steiner, cunoscut pentru declarațiile sale directe și umorul inconfundabil, a lansat invitația într-un podcast, sugerând că Norris ar putea testa motocicleta Tech3, o glumă cu substrat serios, mai ales că nuanța portocalie a motorului amintește de celebrul papaya McLaren.

Legătura lui Norris cu motocrossul

Legătura lui Norris cu două roți nu e o noutate completă. În copilărie, motocrossul a fost primul său sport, iar idolul său nu a fost un pilot de F1, ci legendarul Valentino Rossi. De la echitație și quad biking până la karting, pasiunea pentru motociclete a rămas constantă, chiar și pe măsură ce a urcat în monoposturi și a cucerit circuitul mondial.

Fanii se pot aștepta, astfel, la un spectacol neașteptat, campionul mondial de F1, pe două roți, urmărind visul care l-a inspirat de mic. Lando Norris ar putea fi mai curând decât credem la startul unui nou capitol în motorsport, pe patru roți sau pe două, adrenalina rămâne aceeași.

„Putem aranja ceva. Ar fi un lucru frumos pentru el”, a spus Steiner, adăugând însă cu ironie că nu este sigur dacă Zak Brown, CEO-ul McLaren, ar fi încântat să-și vadă campionul mondial urcând pe o motocicletă MotoGP.