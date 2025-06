Titi Aur, semnal de alarmă în privința trotinetelor electrice: „În lumea civilizată, în Țările de Jos, e pericol public. Se confiscă direct”

Titi Aur, expert în conducere defensivă, susține că nu există o metodă de control în România în privința teribiliștilor care conduc trotinete electrice, cu viteză extrem de mare. „Avem foarte multe zone scăpate de sub control și nu există regulă, lege și instituții”, spune specialistul.

Titi Aur a dat și exemplul Țărilor de Jos, acolo unde, dacă ești prins că folosești o trotinetă electrică a cărei viteză depășește un anumit prag, aceasta este confiscată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii DC Conducem, la DC News.

Potrivit expertului, trotineta electrică trebuie să meargă cu 25km/h, dar cam toate merg cu 50 km/h.

„Unele merg cu 80 km/h și au fost măsurate și cu viteze mai mari. În lumea civilizată, în Țările de Jos, vine Poliția Rutieră și un echipaj tehnic, te oprește și are un stand pe care e pusă trotineta. Dacă merge cu mai mult de 25 km/h, se confiscă, direct. E pericol public. Dacă legea spune 25 km/h, nu au voie să circule trotineta care merg mai tare de atât. La noi merg cu viteză de 70-80 km/h. Majoritatea merg cu 50 km/h, mai puțin cele închiriate, care le-au limitat. Trotinetele private nu au niciun control. Trotineta merge peste tot, te strecori, intri pe trotuare, nu are cum să te prindă nici poliția și nici nu are cum să te depisteze, că nu ai număr. Se dovedește că avem foarte multe zone scăpate de sub control și nu există regulă, lege și instituții, care să acționeze“, a spus Titi Aur.

Expertul în conducere defensivă considetă că principalii responsabili sunt politicienii și autoritățile, care trebuie să pregătească o legislație care să limiteze pe cât posibil utilizarea greșită a acestor mijloace de transport.

Mai multe orașe din România, printre care Brașov, Timișoara și Constanța, au decis interzicerea trotinetelor electrice, deoarece pot pune în pericol viețile pietonilor.