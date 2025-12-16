Video Momentul șocant în care un avion privat s-a prăbușit în Mexic. Toți cei zece pasageri de la bord, printre care și trei copii, au murit

Un avion privat de tip Cessna Citation III s-a prăbușit peste un depozit de materiale din comunitatea San Pedro Totoltepec, în Toluca-Mexic.

Avionul în care se aflau cei zece pasageri, inclusiv piloții, s-a izbit de un depozit dintr-o zonă industrială din apropierea aeroportului Toluca din Mexic. Avionul privat decolase din faimoasa stațiune Acapulco din Pacific cu doar o jumătate de oră înainte.

Rapoartele locale spun că șase cadavre au fost găsite în epavă, înainte ca bilanțul confirmat al morților să crească la 10.

În imaginile dramatice care circulă online, avionul este văzut prăbușindu-se într-o zonă aglomerată de clădiri, scrie Daily Mail.

Într-o altă secvență video, se poate vedea fumul gros emanând de la locul prăbușirii, în timp ce oamenii se adună pentru a inspecta carnagiul.

O altă filmare arată pompierii care încearcă să stingă flăcările.

Imaginile au dezvăluit, de asemenea, urmările accidentului, arătând clădirea cu o gaură imensă în perete.

Autoritățile au declarat că aeronava s-a prăbușit în timp ce încerca să efectueze o aterizare de urgență pe un teren de fotbal din apropierea unei zone de joacă pentru copii.

Avionul a lovit acoperișul metalic al unui depozit din apropiere, care depozita combustibil și rezervoare de gaz, declanșând un incendiu uriaș.

În mod miraculos, nimeni nu se afla în incintă la momentul respectiv, rapoartele locale indicând faptul că angajații au primit o zi liberă.

Anchetatorii se concentrează pe teoria că de vină ar fi fost o problemă la motor, după ce a apărut ultima conversație dintre pilot și controlorii de trafic aerian, în care acesta putea fi auzit spunând: „Ne prăbușim”.

JetPro, compania care operează serviciul aerian, care are o flotă de 11 avioane și patru elicoptere, nu a făcut încă niciun comentariu.

Cele zece persoane care au murit au fost deja identificate integral sau parțial.

Primarul orașului San Mateo Atenco, Ana Muniz, a declarat presei locale că incendiul a obligat aproximativ 150 de persoane să fie evacuate din zonă.

Cristobal Castaneda, ministrul securității publice din statul Mexic, din care face parte și Toluca, a declarat: "Două blocuri din jurul clădirii în care s-a prăbușit avionul au trebuit să fie evacuate din cauza rezervoarelor de combustibil și de gaz din interior. Evacuarea a fost efectuată ca măsură de precauție".

Autoritățile investighează acum cauzele accidentului.