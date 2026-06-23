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Două prostituate românce jefuite în Olanda după o programare „capcană”. Hoții au intrat mascați și au fugit cu 37.500 de euro

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Două prostituate românce, în vârstă de 24 de ani, au fost victimele unui jaf violent petrecut într-un apartament situat la etajul al unsprezecelea al unui bloc din Rijswijk, Olanda, în noaptea de 12 martie 2024. Două persoane mascate au pătruns în locuință după o programare făcută de un client, au legat victimele și au fugit ulterior cu bani, carduri bancare și telefoane mobile. 

Două prostituate românce jefuite în Olanda. FOTO: Arhivă
Două prostituate românce jefuite în Olanda. FOTO: Arhivă

Potrivit anchetei, atacatorii au acționat imediat după ce femeile au deschis ușa, în jurul orei 02:00 dimineața. Acestea au fost imobilizate cu bandă adezivă, iar agresorii le-au amenințat pentru a afla unde se află banii, relatează cotidianul olandez AD.nl.  

„Spuneți-mi unde sunt banii sau vreți să muriți?”, ar fi spus unul dintre indivizi, potrivit declarațiilor redate în dosar. Jaful a durat până când cei doi au reușit să fugă cu aproximativ 7.500 de euro cash, carduri bancare și telefoanele victimelor. Ulterior, ar fi fost transferați încă 30.000 de euro din contul uneia dintre femei către un cont de criptomonede.

Femeile au reușit să se elibereze abia în jurul orei 05:00 dimineața, după care au ieșit pe stradă și au cerut ajutor. Poliția a intervenit la fața locului cu echipe și câini de urmă, însă suspecții dispăruseră deja.

Anchetatorii susțin că ADN-ul lui Zouhari H., un tânăr de 24 de ani din Zoetermeer, a fost identificat pe banda adezivă folosită la imobilizarea victimelor. De asemenea, camerele de supraveghere ar fi surprins retrageri de bani efectuate cu cardurile furate la bancomate din zonă. În apărarea sa, acesta neagă implicarea, susținând că a fost constrâns să acționeze sub amenințare și că nu a fost prezent la locul faptei.

Cazul a ajuns și în atenția instanței, unde procurorii au cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare, susținând că bărbatul ar fi avut „un rol conducător” în comiterea jafului. Instanța urmează să pronunțe o decizie în următoarele săptămâni.

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