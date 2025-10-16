Ultramaratonistul Andrei Roșu și actorul Gavril Patru, chemați la mobilizare: „Nu am fost cipat și nici trimis pe front”, „Icnete, vaiete, pârțuri la poticneli”

Andrei Roșu, fost sportiv de anduranță, povestește cum a decurs exercițiul de mobilizare MOBEX București–Ilfov. În ultimele 24 de ore, mai mulți oameni își arată temerile, alții oferă explicații și concluzii practice despre organizare și scopul exercițiului.

Andrei Roșu, fost sportiv de anduranță și rezervist, a povestit într-o postare publicată pe rețelele sociale cum a decurs prezentarea sa la exercițiul de mobilizare MOBEX București–Ilfov, organizat în perioada 12–20 octombrie 2025.

Andrei Roșu își descrie experiența trăită la exercițiul de mobilizare

„Azi dimineață la 7:55 m-am prezentat conștiincios la unitatea militară menționată pe ordinul de chemare a rezerviștilor”, scrie Roșu. El spune că s-a pus la coadă alături de aproximativ 100 de persoane, în fața unității militare aflate în partea opusă a orașului, la aproape o oră distanță de casă.

După mai bine de două ore, coada s-a risipit complet. „Probabil că toată lumea a presupus, ca mine, că intervalul 08:00–20:00 este timpul efectiv al exercițiului”, notează Roșu.

Fostul sportiv povestește că și-a luat cu el un ghiozdan cu provizii, un termos cu ceai, apă și un încărcător portabil. „Să fie”, glumește el.

Procesul a fost unul simplu: prezentarea actelor, măsurători și completarea unor formulare. „Ce înălțime aveți și ce număr la pantofi?”, l-au întrebat reprezentanții unității. „Apoi am fost măsurat în jurul capului – 54, și la piept – 50. Bucuros că nu am fost cipat și nici trimis pe front, am pornit spre birou”, povestește Roșu.

Din discuțiile publice apărute în ultimele 24 de ore se poate observa un amestec între dezinformare, îngrijorare și explicații raționale. Unele postări au semnalat panică: mobilizarea ar însemna trimiterea rezerviștilor la război, iar altele au explicat ferm că MOBEX este, la nivel județean, un exercițiu anual de mobilizare, de regulă de o zi, menit să verifice proceduri și logistică. Au apărut și critici legate de timpul scurt de notificare, nemulțumiri personale legate de familie sau vârstă și teorii conspiraționiste despre implicarea autorităților, dar au existat și voci care au replicat că exercițiile trebuie să simuleze condiții reale, inclusiv notificări scurte. Cea mai serioasă problemă semnalată de participanți a fost lipsa antrenamentului cu armamentul pentru unii rezerviști, un aspect practic care ar trebui remediat prin organizare și instruire suplimentară.

Ce s-ar putea îmbunătăți? Roșu propune, din postarea sa, trei direcții simple: comunicare mai clară în ordinul de chemare, echipamente și resurse minimale pentru proceduri practice, cum ar fi suficiente materiale de croitorie pentru echipare, și, ideal, opțiuni pentru rezolvarea formalităților online sau la distanță, când este posibil.

Așadar, fostul sportiv de performanță transmite același mesaj văzut și în alte reacții publice: exercițiile sunt utile, dar trebuie să-și atingă scopul cu eficiență și respect pentru timpul oamenilor.

Gavril Pătru după MOBEX: „Avem armată? Avem. Sunt puțini, dar buni”

Exercițiul de mobilizare MOBEX București–Ilfov, desfășurat între 12 și 20 octombrie 2025, a adus în unitățile militare sute de rezerviști convocați pentru actualizarea datelor și testarea procedurilor de mobilizare. Printre ei s-a numărat și actorul Gavril Pătru, care a publicat o postare amplă pe Facebook, devenită virală, despre felul în care a decurs ziua.

„Ora 07.00, în toată aglomerația și claxoanele de pe centură, am ajuns undeva unde nimeni nu înjură și nimeni nu era grăbit. Unitatea militară și în perimetrul din jur, ordine, disciplină, locuri de parcare, câte un soldat la fiecare colț, ce vorbea frumos”, scrie actorul.

El descrie atmosfera dintre rezerviști, majoritatea trecuți de 50 de ani: „Toți peste 50 de ani, doar vreo doi fără burtă, dinți lipsă la marea majoritate, bunici, tați. Loc de fumat, sandvișuri, apă, toalete ecologice curate, răbdare multă, ținute noi pe măsura fiecărui rezervist, triere medicală, autocar curat, poligon, instructaj.”

Patru notează și detalii din timpul exercițiilor de tragere, relatând cu umor reacțiile celor prezenți: „‘Ăștia ne pun culcat, jos ne întindem, da de ridicat ne mai ridicăm?’ Icnete, vaiete, pârțuri la poticneli.” După testul practic, rezerviștii au fost duși la popotă, unde actorul a remarcat o organizare corectă: „Popota cu mâncarea la cazan – bună, bucătăreasa la fel de corpolentă, porții de oameni sănătoși.”

Într-un ton autoironic, el trage o primă concluzie: „Dacă plecăm la război cu noi ăștia, ne găsește inamicul pe toți grupați frumos și ordonat la coada de eliberat prostata din 15 în 15 minute.” Dar a doua concluzie e serioasă: „Militarii profesioniști chiar sunt profesioniști. Mi-au explicat tot cu lux de amănunte, în așa fel încât să nu mă simt ca un lemn tănase. Avem o armată profesionistă adevărată, da, puțini, dar buni și instruiți, și care, poate cel mai important, mie personal mi-au dat încredere.”

În postarea sa, actorul subliniază respectul pentru cadrele militare și spiritul de camaraderie descoperit în timpul exercițiului: „Prin urmare, eu la finalul zilei, nu am rămas în continuare lemn tănase, asemeni lemnelor ce mi-au fost loc de tras sufletul.”

Fotografia publicată de Gavril Patru îl arată în uniformă militară, ținând o armă, cu un decor natural în fundal. Actorul adaugă cu umor: „Încercam să imit și eu modul de a ține arma, așa cum am văzut la băieții de la Operațiuni Speciale. Doar că ei aveau arme cu țeava scurtă... nu prea mi-a ieșit.”