Guvernul taie un sfert din posturile pe care le au primăriile. Procentul de reducere a personalului a fost majorat

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, mărind procentul de reducere a posturilor din primării de la 20% la 25%.

Practic, un sfert din posturile pe care le au primăriile ar trebui să dispară, potrivit noul proiect de lege transmis joi, 28 august, Consiliului Economic și Social (CES) pentru avizare, potrivit Antena 3 CNN.

Ulterior, proiectul va ajunge în Parlament, unde documentul ar putea suferi modificări.

Cum se stabilesc reducerile

Diminuarea personalului din primării, prefecturi și consilii județene ar urma să fie calculată nu pe baza datelor de la ultimul recensământ, ci în funcție de numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024, aşa cum s-au pus de acord liderii coaliției.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 potrivit art. III alin. (81) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 1 din anexa la respectiva ordonanţă de urgenţă și luând în considerare populația comunicată de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024, se reduce cu 25%”, se prevede în noul proiect.

Ministerul Dezvoltării propusese anterior o reducere de 20%, calculată însă pe baza populației de la recensământul din 2021.

Termenul pentru reorganizarea aparatului primarului

Potrivit proiectului, autoritățile locale vor avea la dispoziție 30 de zile de la comunicarea numărului maxim de posturi ca să adopte hotărârile consiliilor locale și județene prin care se aplică noile prevederi.

Ulterior, reorganizarea aparatului primarului, al consiliilor județene și al instituțiilor publice locale va trebui finalizată în termen de 60 de zile.

Proiectul de act normativ care majorează procentul de reducere a posturilor din primării face parte din Pachetul II de măsuri legislative, care conţine cinci proiecte de lege, pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să își asume răspunderea în Parlament săptămâna viitoare.

Amintim că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat, pe 17 iulie, că vor fi desființate zeci de mii de posturi din organigramele instituțiilor locale, inclusiv din cabinetele aleșilor locali.