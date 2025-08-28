Video Scandal în armata din Belarus. Un colonel a fost filmat în timp ce întreținea relații sexuale cu un recrut rus

Un scandal ia amploare în Belarus, după ce pe Internet a apărut un videoclip în care un colonel din armata lui Lukașenko poate fi văzut în relații intime cu un alt bărbat, despre care se spune că ar fi un soldat rus.

Pe Internet circulă un videoclip cu doi bărbați în ipostaze intime, în care a fost identificat colonelului armatei bieloruse Pavel Matukevici, notează publicația ucraineană Focus . Înregistrarea poate fi vizionată AICI

Videoclipul scandalos a ajuns în atenția jurnalistului ucrainean Roman Tsimbaliuk, care l-a publicat pe canalul său de Telegram. Potrivit informațiilor sale, unul dintre bărbați este Pavel Matukevici, în vârstă de 42 de ani, șeful celui de-al 83-lea centru de comunicații radio cu destinație specială al Statului Major General al Armatei Belarusului.

Potrivit lui Tsimbaliuk, partenerul ofițerului belarus ar putea fi un militar rus în serviciu obligatoriu, care a venit în Belarus pentru a participa la exercițiile militare comune cu Rusia „Zahid-2025”.

„Instructor de «abilități speciale» pentru poporul frate”

Potrivit jurnalistului ucrainean, Matukevici folosește pseudonimul „Pavel Mirny” pe rețeaua de socializare „VKontakte”, pe care ar fi căutat relații în Sankt Petersburg, Minsk și Grodno.

„Matukevich este un ofițer sever la parade, un soț și tată exemplar acasă, iar la antrenamente – un instructor de «abilități speciale» pentru poporul frate”, a notat, ironic, Roman Tsimbaliuk.

Jurnalistul scrie, de asemenea, că Matukevici este considerat apropiat de conducerea militară și politică din Belarus. După ce a urmat un curs de perfecționare la Sankt Petersburg, președintele Alexander Lukașenko l-a decorat personal cu medalia „Pentru serviciu impecabil”.

Potrivit informațiilor furnizate de Roman Tsimbaliuk, colonelul Pavel Stanislavovici Matukevic s-a născut la 3 noiembrie 1982 în satul Novodubova, regiunea Grodno. Colonelul servește în cadrul Direcției Generale de Informații a Statului Major General al Armatei Belarusului.