search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Dezertorii vin în ajutorul armatei ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia cere predarea întregului Donbas, Ucraina, garanții reale de securitate. Iar dacă Ucraina va fi obligată să lupte în continuare, are nevoie de mai mulți soldați. Doar că sunt tot mai greu de găsit. Mulți dintre ei se ascund în propriile case sau își schimbă adresa.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Pentru a răspunde acestei crize, Ucraina a luat măsuri pentru a-și mări bazinul de recruți. Totodată, îi protejează pe cei pe care îi are deja: dezertorii. O parte dintre ei au revenit pe câmpul de luptă și sunt o gură de oxigen pentru armata ucraineană.

În ultimul an și jumătate, Oleksandr, în vârstă de 36 de ani, nu a pus piciorul în afara casei.

„Mă simt vinovat”, recunoaște el. „Mi-e frică să mă alătur infanteriei. Deficitul de bărbați este uriaș și mulți noi mobilizați ajung acolo.”

Aproximativ 800.000 de ucraineni evită posibile citații, în timp ce alte câteva mii exploatează scutirile legale, potrivit cifrelor oficiale.

Alții, precum Oleksandr, speră că soneria lor nu va mai suna niciodată.

„Puteam să plec din țară; familia mea are contacte, dar refuz. Am principii”, spune el.

De ce fug ucrainenii de pe front

Povestea dezertorilor este una cu totul diferită.

Frații „Old” și „Google” sunt staționați pe frontul din Liman. Sunt excelenți piloți de drone FPV și membri ai Regimentului 20 K-2, una dintre cele mai succes unități de drone.

Zâmbesc când își amintesc de ultima lor „vacanță”. Este o glumă între camarazi și un mod de a descrie faptul că au plecat de pe front și s-au întors.

30.000 de soldați au revenit în armata ucraineană de când Kievul a adoptat o lege prin care oferă amnistie celor care se întorc voluntar, potrivit cifrelor oficiale.

Potrivit unor ofițeri care au vorbit cu The Telegraph, mulți soldați au dezertat din cauza unor ordine sinucigașe sau a unui stil de comandă excesiv de rigid.

150.000 de militari au dezertat în ultimele 18 luni. Dar cei care se întorc sunt o resursă valoroasă pentru unitățile epuizate: știu ce au de făcut și nu au nevoie de instruire suplimentară.

„Aveam tot echipamentul de care aveam nevoie, dar comandantul ne-a ordonat să distrugem mașinile rusești ieftine în loc să salvăm viețile infanteriei noastre în tranșee. Și nu am fost de acord cu asta”, spune „Google”, care a luptat la Adviika.

Regimentul K-2, o unitate înființată anul trecut, este apreciat tocmai pentru că își pune soldații pe primul loc și pune accent pe tehnologie: vehicule robotice pentru deminare, livrare de muniție și alimente, evacuarea soldaților răniți. Așa se explică că a primit mii de cereri de înrolare din partea foștilor dezertori.

Interesul recruților pentru brigăzile de elită este în creștere

Brigada Hartiia Gărzii Naționale, de pildă, este pionieră în adoptarea a trei soluții la criza de infanterie: luptători străini, femei și recruți sub 25 de ani.

„Uneori ucrainenii fac greșeli. Armata are prea mulți civili. Noi, cel puțin, avem ceva experiență”, spune Astro, un fost soldat columbian.

Dar nici dezertorii întorși, nici luptătorii străini nu sunt suficienți pentru a acoperi peste 1000 km de front activ.

De aceea, în Ucraina – și peste hotare– se înmulțesc apelurile pentru reducerea vârstei de recrutare la sub 25 de ani.

În februarie, Kievul a lansat o campanie voluntară pentru a recruta tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani pentru infanterie.

Termenii: un contract pe un an, 80 de zile de instruire, un bonus de 3.700 de lire sterline, credit ipotecar cu dobândă zero, asistență medicală gratuită, permisiunea de a călători în străinătate și garanția unui an fără mobilizare după primele 12 luni de serviciu.

În primele două luni, s-au înscris 500 de bărbați și alți 1.500 erau în proces de recrutare. De atunci, programul s-a extins.

Acum, aceștia se pot înrola ca piloți de drone, dar trebuie să se angajeze timp de doi ani în loc de unul. Chiar și așa, numărul de brigăzi a crescut de la șase la 46.

Mala, în vârstă de 44 de ani, este pilot de drone în cadrul Brigăzii 39 și luptă pe frontul din Herson.

„Bărbații noștri nu vor să servească și să spună că fetele nu sunt de folos, dar femeile noastre sunt mai puternice decât mulți dintre ei”, spune Mala.

Își face însă griji că nu va putea pleca. Teoretic, legea marțială îi interzice. Majoritatea contractelor sunt încheiate până la sfârșitul războiului.

Incertitudinea îi descurajează pe mulți să facă pasul.

De aceea soldații activi cer un nou sistem de rotație. Dar nu e posibil decât odată cu rezolvarea crizei de recruți. E un cerc vicios.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
mediafax.ro
image
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
fanatik.ro
image
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei
libertatea.ro
image
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
„Abia aștept să auziți ce urmează”. Mădălina Ghenea, într-o nouă ipostază incendiară. A transmis un mesaj misterios
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului nu poate fi repatriat. Ce vor să afle anchetatorii
playtech.ro
image
Kostantinos Passaris, criminalul care a terorizat Europa, a dat România în judecată. Statul îi plătește și taxa de timbru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Incendiu puternic în centrul Bucureștiului! Arde un cunoscut restaurant
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
După o zi de lucru, președintele Nicușor Dan a plecat din nou în vacanță. Cu familia, la vila de protocol de la Neptun
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
ramasite avioane parang foto lucian ignat
Avionul militar german prăbușit în Parâng, în al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!