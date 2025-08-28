Dezertorii vin în ajutorul armatei ucrainene

Rusia cere predarea întregului Donbas, Ucraina, garanții reale de securitate. Iar dacă Ucraina va fi obligată să lupte în continuare, are nevoie de mai mulți soldați. Doar că sunt tot mai greu de găsit. Mulți dintre ei se ascund în propriile case sau își schimbă adresa.

Pentru a răspunde acestei crize, Ucraina a luat măsuri pentru a-și mări bazinul de recruți. Totodată, îi protejează pe cei pe care îi are deja: dezertorii. O parte dintre ei au revenit pe câmpul de luptă și sunt o gură de oxigen pentru armata ucraineană.

În ultimul an și jumătate, Oleksandr, în vârstă de 36 de ani, nu a pus piciorul în afara casei.

„Mă simt vinovat”, recunoaște el. „Mi-e frică să mă alătur infanteriei. Deficitul de bărbați este uriaș și mulți noi mobilizați ajung acolo.”

Aproximativ 800.000 de ucraineni evită posibile citații, în timp ce alte câteva mii exploatează scutirile legale, potrivit cifrelor oficiale.

Alții, precum Oleksandr, speră că soneria lor nu va mai suna niciodată.

„Puteam să plec din țară; familia mea are contacte, dar refuz. Am principii”, spune el.

De ce fug ucrainenii de pe front

Povestea dezertorilor este una cu totul diferită.

Frații „Old” și „Google” sunt staționați pe frontul din Liman. Sunt excelenți piloți de drone FPV și membri ai Regimentului 20 K-2, una dintre cele mai succes unități de drone.

Zâmbesc când își amintesc de ultima lor „vacanță”. Este o glumă între camarazi și un mod de a descrie faptul că au plecat de pe front și s-au întors.

30.000 de soldați au revenit în armata ucraineană de când Kievul a adoptat o lege prin care oferă amnistie celor care se întorc voluntar, potrivit cifrelor oficiale.

Potrivit unor ofițeri care au vorbit cu The Telegraph, mulți soldați au dezertat din cauza unor ordine sinucigașe sau a unui stil de comandă excesiv de rigid.

150.000 de militari au dezertat în ultimele 18 luni. Dar cei care se întorc sunt o resursă valoroasă pentru unitățile epuizate: știu ce au de făcut și nu au nevoie de instruire suplimentară.

„Aveam tot echipamentul de care aveam nevoie, dar comandantul ne-a ordonat să distrugem mașinile rusești ieftine în loc să salvăm viețile infanteriei noastre în tranșee. Și nu am fost de acord cu asta”, spune „Google”, care a luptat la Adviika.

Regimentul K-2, o unitate înființată anul trecut, este apreciat tocmai pentru că își pune soldații pe primul loc și pune accent pe tehnologie: vehicule robotice pentru deminare, livrare de muniție și alimente, evacuarea soldaților răniți. Așa se explică că a primit mii de cereri de înrolare din partea foștilor dezertori.

Interesul recruților pentru brigăzile de elită este în creștere

Brigada Hartiia Gărzii Naționale, de pildă, este pionieră în adoptarea a trei soluții la criza de infanterie: luptători străini, femei și recruți sub 25 de ani.

„Uneori ucrainenii fac greșeli. Armata are prea mulți civili. Noi, cel puțin, avem ceva experiență”, spune Astro, un fost soldat columbian.

Dar nici dezertorii întorși, nici luptătorii străini nu sunt suficienți pentru a acoperi peste 1000 km de front activ.

De aceea, în Ucraina – și peste hotare– se înmulțesc apelurile pentru reducerea vârstei de recrutare la sub 25 de ani.

În februarie, Kievul a lansat o campanie voluntară pentru a recruta tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani pentru infanterie.

Termenii: un contract pe un an, 80 de zile de instruire, un bonus de 3.700 de lire sterline, credit ipotecar cu dobândă zero, asistență medicală gratuită, permisiunea de a călători în străinătate și garanția unui an fără mobilizare după primele 12 luni de serviciu.

În primele două luni, s-au înscris 500 de bărbați și alți 1.500 erau în proces de recrutare. De atunci, programul s-a extins.

Acum, aceștia se pot înrola ca piloți de drone, dar trebuie să se angajeze timp de doi ani în loc de unul. Chiar și așa, numărul de brigăzi a crescut de la șase la 46.

Mala, în vârstă de 44 de ani, este pilot de drone în cadrul Brigăzii 39 și luptă pe frontul din Herson.

„Bărbații noștri nu vor să servească și să spună că fetele nu sunt de folos, dar femeile noastre sunt mai puternice decât mulți dintre ei”, spune Mala.

Își face însă griji că nu va putea pleca. Teoretic, legea marțială îi interzice. Majoritatea contractelor sunt încheiate până la sfârșitul războiului.

Incertitudinea îi descurajează pe mulți să facă pasul.

De aceea soldații activi cer un nou sistem de rotație. Dar nu e posibil decât odată cu rezolvarea crizei de recruți. E un cerc vicios.