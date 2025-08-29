search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
Video Un cuplu disperat, blocat în trafic, a mers pe marginea autostrăzii pentru a nu pierde avionul

Publicat:

Un cuplu din Marea Britanie și-a abandonat taxiul blocat în trafic și a pornit pe jos, pe banda de urgență a autostrăzii M1, pentru a ajunge la timp la zborul spre Grecia.

Un cuplu a mers pe marginea autostrăzii pentru a nu pierde avionul FOTO: Captură video
Un cuplu a mers pe marginea autostrăzii pentru a nu pierde avionul FOTO: Captură video

Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să părăsească taxiul blocat în ambuteiaj. Aceștia au mers pe jos aproape 5 kilometri pe marginea autostrăzii pentru a prinde avionul spre Grecia. Dean Louca, 37 de ani, și soția sa Gina, 39 de ani, se îndreptau spre Grecia de la aeroportul London Luton, când taxiul lor a rămas prins în trafic complet pe autostrada M1.

Cei doi aveau programată o cursă la ora 12:45, marți, 26 august. După 20 de minute fără nicio mișcare, au decis să coboare din taxi și să înceapă să meargă pe marginea autostrăzii. Gestul lor curajos a inspirat și alte familii să facă același lucru, iar unii șoferi chiar i-au aplaudat din mașini, relatează publicația Liverpool Echo.

Dean a declarat: „Am decis că singura opțiune era să începem să mergem pe jos, fiindcă ne temeam că vom pierde zborul. Oamenii panicau în mașini spunând același lucru”.

Salvați de un necunoscut

Călătoria lor a luat o întorsătură pozitivă când un necunoscut cu inimă mare i-a luat cu mașina și i-a dus la aeroport, permițându-le să urce în avion cu o oră înainte de decolare.

Dean a adăugat: „Dacă nu ar fi fost el, poate că l-am fi pierdut. În avion puteam vedea că autostrada era blocată complet și trei ore mai târziu – era nebunie”.

Video viral și reacții împărțite

Un videoclip cu mersul lor curajos a devenit viral, strângând peste 450.000 de vizualizări online. În timp ce unii au lăudat determinarea cuplului, alții i-au criticat pentru că și-au pus viața în pericol.

Un utilizator a comentat: „Știi că mersul pe marginea autostrăzii este ilegal, nu?” Altul a adăugat: „Să îți pui viața în pericol mergând pe marginea autostrăzii doar pentru o vacanță?”

Totuși, au existat și susținători: „Oh, Doamne. Mă bucur că ați reușit să ajungeți”. Un alt comentariu spunea: „Sper că ați avut o vacanță minunată după asta”.

