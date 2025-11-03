Viceprimar Alba Iulia: ”Hotel Mercure, cea mai importantă investiție în turism realizată în Alba Iulia după Revoluție”

Construcția primului hotel afiliat internațional din orașul Marii Uniri a depășit 10,5 milioane de euro

Mercure Alba Iulia, primul hotel de 4 stele afiliat unei rețele internaționale din Alba Iulia, marchează o etapă importantă în dezvoltarea turismului local. Cu o investiție de peste 10,5 milioane de euro și 118 camere (inclusiv 10 apartamente), hotelul este rezultatul unui proiect realizat pe baza unui studiu de fezabilitate efectuat de o companie independentă specializată în industria hotelieră. Dezvoltatorul hotelului Mercure Alba Iulia este Dentotal Group, partener tradițional al Accor.

Frank Reul, Vice President – Development Accor Premium, Midscale & Economy brands. Eastern Europe, Balkans, Italy & Greece: Perspectivele de dezvoltare în ceea ce privește Mercure Alba Iulia arată foarte bine pentru noi. Clienții români sunt foarte importanți pentru rețeaua Accor, atât în România, cât și în Europa. Ne știu brandul, ne știu hotelurile și sunt membrii vechi ai programului ALL Accor. Pentru noi aceasta destinație este extrem importantă. Am venit aici și ca turist și este un loc minunat de vizitat”

Accor a creat un program de loialitate dedicat clienților săi fideli – Accor Live Limitless. Prin intermediul acestuia, membrii sunt recompensați în funcție de nivelurile atinse, stabilite pe baza punctelor acumulate într-un an prin rezervările efectuate la brandurile din portofoliul Accor. Beneficiile pornesc de la nivelul Silver și ajung până la cel mai înalt statut, Diamond, și constă în băuturi de bun venit, cazarea într-o cameră de nivel superior sau late check-out.

Bogdan Dogariu, managing partner Dentotal Group, dezvoltatorul hotelului: Am investit mult suflet în construcția acestui hotel și am pus la punct un proiect de care sunt mândru și despre care cred că aduce un plus de valoare acestui oraș. Sper ca împreună cu autoritățile locale să ajutăm și orașul, și turismul din Alba Iulia și să contribuim și la dezvoltarea întregii comunității locale. O infrastructură turistică dezvoltată și variată în Alba Iulia va fi benefică pentru întregul oraș, pentru oameni, pentru economie.

Investiția totală este de 10,5 milioane de euro fără TVA și mă aștept să fie amortizată în maximum 10 ani. Gradul de ocupare va crește pe măsură ce vizibilitatea și puterea brandului acestui hotel vor câștiga notorietate aici. De altfel, estimez un grad de ocupare de 45% acum și că vom ajunge undeva la minim 65%. Dar nu ne bazăm doar pe cazări, ci și pe organizarea de evenimente corporate și pe evenimente sociale, nunți, botezuri. Avem o sală de conferințe de dimensiuni generoase, aprox 450 mp, practic una dintre cele mai mari săli de acest fel din Transilvania, care poate găzdui toate tipurile de evenimente, fiind modulară.”

Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia: ”Ne bucură faptul că grupul Accor a dat undă verde acestei francize în Alba Iulia. Acest lucru arată că orașul nostru contează pe harta turistică a României, și nu numai, și că avem potențial. Turiștii au nevoie de toate categoriile de cazări și ceea ce se întâmplă aici este foarte binevenit pentru orașul nostru și se integrează foarte bine în ceea ce se întâmplă în Alba Iulia. Dezvoltarea turistică a orașului a început în 2007. De atunci, am investit peste 60 de milioane de euro, din fonduri europene, în oraș, în cetate. Avem 10 hoteluri, 17 pensiuni, 2 hosteluri și 5 vile. Adică undeva la 1000 de locuri de cazare. Mercure Alba Iulia vine să completeze ceea ce aveam, prin cea mai mare investiție în turism de după Revoluție.

Hotelul, construit pe vestigiile unei case romane antice. Vestigiile au fost protejate și conservate în timpul construcției

Descoperirile făcute la Mercure Alba Iulia au oferit o perspectivă unică asupra vieții din Antichitate (secolele II-III). Având în vedere zona unde a fost construit hotelul, descărcarea arheologică a fost realizată cu atenție maximă, iar o mare parte dintre acestea au fost protejate cu geotextil, în timp ce altă parte este expusă în interior. Supravegherea arheologică a fost efectuată de echipa Institutului de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca

Bogdan Dogariu: ”Orașul Alba Iulia a fost construit peste un oraș roman. Pe locația acestui hotel s-a aflat o casă, un domus, unde s-au găsit numeroase vestigii. În Alba Iulia, în zona unde suntem noi, nu se poate construi fără descărcare arheologică. Este obligatoriu un aviz de la Ministerul Culturii. Arhitectura și designul hotelului se bazează exact pe acest lucru, pe respectul pentru istorie și conservarea patrimoniului. De exemplu, acest hotel ar fi trebuit să aibă o parcare subterană prevăzută cu o rampă, la care a trebuit să renunțăm. Hotelul nu are o fundație, ci se susține pe 256 de piloni forati cu adâncimi de 15-20 m pe care este construită toată structura.”

Programul Discover Local, angajamentul brandului pentru păstrarea identității locale.

Hotelul face parte din categoria midscale, iar o caracteristică a brandului este programul Discover Local, prin intermediul căruia fiecare dintre hotelurile brandului încorporează specificul local atât prin elementele de design alese, cât și prin invitația lansată de a descoperi gastronomia și băuturile locale astfel încât esența unică a fiecărei destinații să fie reflectată în experiența de călătorie reprezentată de Mercure.

Programul Discover Local este destinat atât turiștilor, cât și comunității locale. Fiecare hotel este construit și funcționează cu respect pentru tradiție, patrimoniu, conservarea identității istorice și culturale locale, dar se concentrează și pe susținerea economiei locale prin colaborările cu producătorii locali și furnizori din regiune, o investiție directă în dezvoltarea mediului de afaceri și în crearea de oportunități pentru comunitate.

La Mercure Alba Iulia, acest program nu vizează doar designul interior al hotelului, ci și preparatele servite în restaurant sau meniul de băuturi.

Bogdan Dogariu: Dacă la București avem un meniu mai mult internațional, aici avem în meniuri o listă de preparate care merg pe linie tradițională. Sunt convins că atât vizitatorii străini, cât și cei români vor alege preparate tradiționale precum carne la garniță, sarmale sau ciorbă. Și vinurile din meniuri sunt tot din podgoriile transilvanene. Asta nu înseamnă că excludem preparatele internaționale, doar punem accent pe cele tradiționale.

Primăria este extrem de activă în organizarea de evenimente publice și asta ne ajută foarte mult și pe noi, ca hotel. Intenționăm să deschidem cu autoritățile locale un canal de comunicare cât mai transparent, alături de celelalte hoteluri din oraș. Consider că acest tip de parteneriat poate să transforme Alba Iulia într-un punct de referință pentru turismul național și european.”

Calitatea serviciilor Mercure, recompensată cu premiul ”Brandul Internațional al Anului”

În luna septembrie, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Bruxelles, Mercure Hotels & Resorts a fost desemnat „Brandul Internațional al Anului” la ediția 2025 a European Franchise Awards, organizată de Federația Europeană a Francizelor (EFF), care reunește membri din întreaga Europă, inclusiv din Germania, Finlanda, Spania, Marea Britanie, Belgia, Țările de Jos, Franța, Croația, Ungaria, Suedia, Norvegia, Slovacia, Portugalia, Italia, Grecia, Serbia și Macedonia de Nord.

Frank Reul: Premiul evidențiază expansiunea internațională a hotelului: Mercure Alba Iulia este un exemplu excepțional de ceea ce poate să ofere brandul Mercure. Combină istoria antică, de la Apulum la Alba Iulia, în timp ce oferă facilități excepționale atât pentru turiști, cât și pentru localnici. Ambiția noastră este să facem din acest hotel un element cheie al ospitalității, nu doar pentru turiști, ci și pentru comunitate, să fie un loc de întâlnire, de muncă, de servit masa și de celebrare pentru comunitatea locală.

Accor, astăzi, înseamnă 45 de branduri, 570 de hoteluri, 110 țări. În România, Accor operează 24 de hoteluri cu aproape 2700 de camere, iar planurile noastre de dezvoltare includ adăugarea altor 18 proprietăți și a 2300 de camere în portofoliu, până în 2027. Dezvoltarea nu se va întâmpla doar în orașe cheie precum București, Brașov sau Oradea, ci și în zone montane și de la malul mării. Vom construi o rețea distinctă de hoteluri și resorturi pe întregul cuprins al României. Referitor la brandul Mercure, avem în plan adăugarea în portofoliu a altor 210 hoteluri care să-și primească oaspeții până în 2030”

Bogdan Dogariu: Rețeaua Accor este una internațională, iar standarde de calitate sunt impuse de acest statut și sunt respectate. Brandul Mercure îți oferă un standard sigur, care este auditat prin mijloacele interne ale grupului Accor, astfel încât să nu surprindă în mod neplăcut oaspeții”

Mercure Alba Iulia este primul hotel de 4 stele afiliat unei rețele internaționale din Alba Iulia. Hotelul oferă 118 camere, sală de conferință modulară care poate acomoda până la 500 de persoane, un restaurant a la carte, bar, centru spa și sală de fitness. Hotelul se adresează călătorilor curioși și pasionați, care caută experiențe locale autentice. De menționat că este pet friendly, așa că toți prietenii necuvântători sunt bineveniți oricând. Camerele Mercure Alba Iulia au suprafețe generoase (minimum 22 mp cele single și minimum 44 mp apartamentele) astfel încât sunt ideale pentru orice fel de călătorie și pentru orice tipologie de oaspeți.

Despre brandul Mercure

Inspirată de Mercur, zeul roman al călătoriilor, marca Mercure oferă mult mai mult decât un loc de cazare, este o poartă către o destinație, o invitație la explorare și descoperire a locurilor și oamenilor.

Fondat în 1973, brandul Mercure este dedicat misiunii de a-și face oaspeții să se simtă că aparțin locului unde călătoresc, fie că vorbim de Alba Iulia sau alte orașe din România unde este prezent hotelul, fie că vorbim de destinații din Europa, Asia sau America. Pentru aceasta, brandul Mercure a dezvoltat programul Discover Local prin intermediul căruia fiecare dintre hotelurile brandului încorporează specificul local atât prin elementele de design alese, cât și prin invitația lansată de a descoperi gastronomia și băuturile locale astfel încât esența unică a fiecărei destinații să fie reflectată în experiența de călătorie reprezentată de Mercure.

De altfel, brandul Mercure este prezent în peste 60 de țări unde operează peste 1000 de hoteluri, acesta fiind cel mai amplu plan de expansiune din portofoliul Accor. Mercure deține cel mai amplu plan de expansiune din portofoliul Accor, și fiecare dintre acestea oferă experiențe autentice, la standarde înalte de calitate.

Povestea Mercure Alba Iulia

Povestea Mercure Alba Iulia a început în 2021, când clădirea care găzduia vechea tipografie ALTIP a fost cumpărată, de la un proiect îndrăzneț ce a reunit respectul pentru patrimoniul istoric și inovația arhitecturală contemporană. După demolarea clădirii, a fost pregătit terenul pentru săpăturile arheologice, iar procesul de descărcare arheologică a fost unul minuțios și a implicat o echipă de specialiști care au săpat cu grijă și au documentat fiecare descoperire.

Supravegherea arheologică a fost efectuată de echipa Institutului de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, sub conducerea Dr. Vitalie Bârcă. Aceste lucrări arheologice au avut ca scop expunerea unei vile romane, precum și a unui segment din trama stradală a vechiului oraș civil roman, care a apărut în apropierea castrului legiunii a XIII-a Gemina. Ultima etapă a procesului a constat în conservarea ruinelor și valorificarea acestora, conform documentației avizate de Ministerul Culturii, elaborată de arhitect Alina Curea și restaurator Valentin Ștefan. Prin intermediul acestor lucrări, o parte din vestigii au fost conservate, restaurate și expuse în zona spa, unde se află chiar și încăperea destinată saunei din perioada antică. Restul vestigiilor au fost tratate și acoperite cu geotextil pentru a asigura conservarea lor sub hotel.

”Descoperirile făcute la Mercure Alba Iulia oferă o perspectivă unică asupra vieții din Antichitate (secolele II-III). Conservarea acestor vestigii a fost realizată cu atenție maximă, aproximativ o treime dintre ele fiind restaurate și integrate în zona centrului spa, unde vizitatorii le pot admira în contextul lor istoric. Restul descoperirilor au fost protejate cu geotextil, pentru a păstra patrimoniul pe termen lung. Această abordare permite ca istoria să fie vizibilă și accesibilă, făcând din hotel un loc unde trecutul și prezentul coexistă armonios.” - Dl. Valentin Ștefan, specialist atestat Conservare Restaurare lucrări piatră.

