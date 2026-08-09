Duminică, 9 august, au loc noi trageri loto. Report uriaș la 6/49

Duminică, 9 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română anunță la 6/49 un report care depășește 9,53 milioane de euro. La Joker se pot câștiga peste 650.600 de euro.

Numerele câștigătoare de duminică, 9 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 50,06 milioane de lei (peste 9,53 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,85 milioane de lei (peste 733.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,41 milioane de lei (peste 650.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 132.700 de lei (peste 25.200 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 598.400 de lei (peste 113.900 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 146.500 de lei (peste 27.900 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 33.000 de lei.

La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 349.200 de lei (peste 66.500 de euro).

Câștig consistent joi, la Joker

La tragerile loto de joi, 6 august, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 2,14 milioane de lei.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 132.798,62 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Constanța.