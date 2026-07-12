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Video Trafic intens pe Autostrada Soarelui, la întoarcerea din vacanță. Care sunt cele mai aglomerate rute

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Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române avertizează că traficul este intens duminică după-amiază pe principalele drumuri care fac legătura între zonele turistice și Capitală.

aglomeratie
Centrul INFOTRAFIC avertizează că este aglomerație pe mai multe rute spre Capitalîă FOTO Arhivă

Pe DN 1 Brașov–Ploiești se circulă în coloană între stațiunile Predeal și Sinaia, pe sensul către Ploiești, iar pe sensul opus traficul este îngreunat între Poiana Țapului și Bușteni, se arată într-un comunicat publicat de Poliția Română.

Aglomerație este și pe autostrada A2, pe sensul Constanța–București, în zona localității Valu lui Traian, dar și între kilometrii 157 și 147, pe sectorul Cernavodă–Fetești. Totodată, pe DN 39, în stațiunea Eforie Nord, se circulă în coloană pe ambele sensuri de mers.

Sursa Facebook / A2 - Autostrada Soarelui 

Circulația este îngreunată și pe DN 7 Pitești–Sibiu, în localitățile Dedulești, Budești și Căciulata, unde s-au format coloane de autovehicule în ambele direcții.

Pentru a evita timpii mari de așteptare, polițiștii rutieri recomandă șoferilor să ia în calcul rute alternative. Cei care călătoresc pe relația București–Brașov pot alege traseele prin Autostrada A3 și DN 1A, prin Autostrada A1 și DN 73, prin Târgoviște și Câmpulung sau prin DN 71 către Sinaia.

Șoferii care revin de pe litoral sunt sfătuiți să evite, pe cât posibil, Autostrada A2 și să utilizeze variante precum DN 2A Constanța–Hârșova–Slobozia–Urziceni–București, traseul prin DN 3A de la Fetești sau Drajna către Lehliu-Gară și Fundulea ori ruta prin Murfatlar, Adamclisi și Ostrov, cu traversarea Dunării cu bacul, înainte de continuarea deplasării spre București.

În contextul valorilor ridicate de trafic, Centrul INFOTRAFIC le recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, să evite depășirea coloanelor, să își planifice din timp traseul și să folosească rutele alternative disponibile. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să semnalizeze din timp orice schimbare a direcției sau a benzii de circulație, să nu utilizeze banda de urgență de pe autostradă și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la condus.

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