Mii de oameni s-au călcat în picioare pentru porții de mâncare gratis, la Suceava. Ambulanțele, blocate de mulțime

Aglomerație și tensiuni miercuri, 24 iunie, la Suceava, unde mii de credincioși s-au adunat pentru slujba oficiată în cinstea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul orașului. La eveniment au participat peste 10.000 de persoane, iar la finalul ceremoniei religioase s-au format cozi uriașe în zona în care organizatorii ofereau sarmale gratis.

Situația a degenerat în îmbulzeală. Mai multe persoane s-au grăbit să ajungă la porțiile de sarmale și alte alimente distribuite. În aglomerație, mai mulți credincioși au fost împinși și au căzut la pământ, iar ordinea a fost dificil de menținut.

Polițiștii locali au încercat să gestioneze mulțimea și au îndemnat la calm. „Nu vă împingeți în mine, pe lângă mine! Câte unul, da?”, a transmis unul dintre agenți. În ciuda intervențiilor, presiunea mulțimii a continuat.

În același timp, ambulanțele chemate pentru persoanele care au leșinat din cauza temperaturilor ridicate au fost blocate în zonă de aglomerație, relatează Antena 3 CNN. Personalul medical a fost nevoit să solicite, inclusiv prin portavoce, eliberarea drumului pentru a putea interveni și transporta pacienții către spitale.

Sărbătoarea a început cu o slujbă religioasă la mănăstirea care poartă numele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, urmată de procesiunea raclei cu sfintele moaște. Racla a fost așezată într-un baldachin special amenajat, unde credincioșii s-au putut închina pe parcursul zilei.

Mii de credincioși au stat la cozi imense pentru a se închina la racla cu Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava care sunt scoase într-un baldachin în curtea mănăstirii care îi poartă numele.

Sfântul Ioan cel Nou este considerat ocrotitor împotriva bolilor și primejdiilor, iar moaștele sale sunt venerate ca fiind făcătoare de minuni. În fiecare an, zeci de mii de pelerini participă la evenimentele religioase dedicate acestuia, venind să se roage pentru sănătate și ajutor divin.

Credincioșii vor putea să se închine la racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava până în cursul serii.