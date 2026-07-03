Metropola europeană care nu a înregistrat niciun deces din accidente de circulație timp de un an. Cum a devenit orașul o referință pentru siguranța rutieră

O capitală din Europa a reușit să reducă complet numărul de decese cauzate de accidentele rutiere. Între 2024 și 2025 au fost înregistrate 12 luni consecutive fără niciun deces pe șoselele sale.

Cu aproximativ 1,4 milioane de locuitori, zona metropolitană a unei capitale din Europa a atins o performanță incontestabilă în domeniul siguranței rutiere.

Timp de aproximativ 40 de ani, capitala Finlandei a început să conceapă noi soluții pentru a reduce accidentele rutiere mortale. În cele din urmă, a reușit să înregistreze 0 decese pe șoselele sale.

12 luni consecutive fără niciun deces rutier

Între 2024 și 2025, au fost înregistrate 12 luni consecutive fără niciun deces rutier. Prin comparație, într-o perioadă similară, 31 de persoane au murit pe străzile Parisului. Printre persoanele decedate, se numără inclusiv șoferi, pietoni, bicicliști sau cicliști. Până la momentul reportajului realizar de sursa citată, trecuseră alte nouă luni consecutive fără niciun deces rutier la Helsinki, scrie Mediafax.

Planificarea urbană cuprinzătoare a fost un aspect cheie, printre multe altele.

„Desigur, îmbunătățirea siguranței mediului nostru rutier este importantă. La fel de importante sunt și un comportament mai sigur al participanților la trafic, vehicule mai sigure, iar legislația sau aplicarea regulilor de circulație”, explică Roni Utriainen, inginer de trafic la Divizia de Mediu Urban a orașului Helsinki.

„Orașul a redus limitele de viteză, a îmbunătățit facilitățile pentru pietoni și biciclete, a îngustat drumurile și a construit amplasamente pentru camere de supraveghere a vitezei. Transportul public este foarte bun. Lucrul acesta contribuie, de asemenea, la reducerea numărului de călătorii cu mașina și a coliziunilor”, a transmis inginerul.

Investiții masive pentru îmbunătățirea siguranței rutiere

În ultimii 20 de ani, capitala Finlandei a investit masiv în infrastructură menită să îmbunătățească siguranța rutieră. A investit inclusiv în tuneluri în centrele aglomerate și poduri care leagă districtele învecinate. Acestea sunt construite exclusiv pentru pietoni și bicicliști.

„Sentimentul general de siguranță s-a îmbunătățit destul de semnificativ în ultimul deceniu”, transmite Martti Tulenheimo, specialist șef la Federația Cicliștilor Finlandezi.

„Anul trecut, Helsinki a investit aproximativ 35 de milioane de euro în infrastructura pentru biciclete și pietoni. Poate părea o sumă mare, dar reprezintă totuși doar 13% din bugetul total de investiții în trafic”, confirmă Matti Hirvonen, un alt specialist din cadrul Rețelei Municipalităților Finlandeze pentru Ciclism, potrivit sursei citate.

Orașul își propune acum să își îmbunătățească și mai mult performanța în materie de siguranță. Mașinile personale vor fi interzise începând cu 2030 pe străzile aglomerate din apropierea Gării Centrale, explică Pasi Anteroinen, director general la Consiliul Finlandez pentru Siguranța Rutieră.

„Locuitorii din Helsinki își doresc străzi mai sigure”

„Problema mai mare este acceptarea publicului. Ce este acceptabil într-o țară sau într-un oraș? Care sunt așteptările noastre? Locuitorii din Helsinki au decis că își doresc străzi mai sigure”, a transmis acesta.

În urmă cu aproximativ 20 de ani, orașul a adoptat viteza maximă de 30 km/h pe străzile sale. Aici există o cultură durabilă și răspândită de toleranță zero față de excesul de viteză sau conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului.

„Orașul a sporit supravegherea automată. Avem 70 de camere de supraveghere automată a vitezei. Pe lângă acestea, avem controale de trafic. Limitele de viteză și nivelurile de alcool sunt supuse verificării. Desigur, toate modurile de transport sunt controlate”, explică Dennis Pasterstein, șeful operațiunilor de control al traficului din cadrul Departamentului de Poliție din Helsinki.

„O altă acțiune importantă sunt campaniile de comunicare. Comunicăm cu diligență pe rețelele de socializare. Anul trecut, de exemplu, au existat 30 de milioane de vizualizări numai de pe conturile noastre de socializare. Aceste campanii multiplică de sute sau mii de ori vizibilitatea unei simple amenzi de circulație. Impactul asupra comportamentului la volan al oamenilor este uriaș”, a mai explicat acesta, potrivit sursei.

UE vrea să se apropie de zero decese cauzate de accidentele rutiere până în 2050

Strategia „Viziunea Zero” a Uniunii Europene își propune să se apropie cât mai mult posibil de zero decese în transportul rutier până în 2050. Ideea fundamentală este că decesele și rănile grave în accidente rutiere pot fi prevenite.