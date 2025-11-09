Vremea, 9 noiembrie. Temperaturi până la 20 de grade, dar şi coduri galbene de ceaţă

Vremea rămâne caldă pentru începutul lunii noiembrie, cu maxime de până la 20 de grade în unele regiuni, dar şi cu avertizări cod galben de ceaţă în sudul ţării şi precipitaţii slabe şi burniţă la munte.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă pentru duminică, 9 noiembrie 2025, o vreme neobişnuit de caldă pentru această perioadă a anului în unele zone, cu temperaturi maxime ce ajung până la 20 de grade Celsius, dar şi episoade de ceaţă densă şi ploi slabe în anumite regiuni ale ţării. De asemenea, mai multe judeţe din sud se află, în primele ore ale zilei, sub avertizare cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 10:00.

În prima parte a zilei, fenomenele de ceaţă sunt prezente cu precădere în sudul României, reducând vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat chiar sub 50 de metri. În acelaşi timp, în nordul şi nord-vestul teritoriului sunt semnalate precipitaţii slabe sub formă de ploaie sau burniţă.

Valorile termice variază considerabil între regiuni, cele mai scăzute maxime, de 10-11 grade, fiind prognozate în Crişana, în timp ce în Dobrogea mercurul din termometre urcă până la 20 de grade Celsius.

În Dobrogea şi Bărăgan, vremea va avea un caracter schimbător, alternând între momente cu soare şi înnorări trecătoare, însoţite izolat de ploi slabe. Vântul se intensifică pe alocuri, accentuând senzaţia de instabilitate atmosferică, dar temperaturile rămân ridicate.

În sudul Moldovei şi nordul Munteniei, vremea se încălzeşte faţă de ziua precedentă, iar cerul va fi parţial însorit. La munte se pot semnala ploi slabe trecătoare, iar la altitudini ridicate vântul va avea intensificări. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei şi în Bucovina, cerul va rămâne variabil şi meteorologii anunţă ploi slabe, pe arii restrânse. La altitudini mari, în zona montană, există condiţii pentru apariţia precipitaţiilor mixte, posibil sub formă de lapoviţă. Maximele vor urca până la 15 grade.

În Maramureş şi nordul Transilvaniei, vremea este predominant închisă, cu cer acoperit şi averse slabe, mai ales în Maramureş. Valorile termice sunt în scădere comparativ cu ziua precedentă, iar temperaturile maxime nu vor depăşi 14 grade Celsius.

Şi în vestul ţării sunt prognozate burniţă şi ploi slabe în special în Crişana, unde vântul are unele intensificări. Pe crestele montane se pot semnala precipitaţii mixte, inclusiv lapoviţă, însă temperaturile rămân aproape de cele înregistrate în ziua anterioară.

În Transilvania, vremea se îmbunătăţeşte treptat, astfel că spre amiază cerul se va însenina parţial, iar ploi slabe pot apărea doar izolat, la munte. Vântul va sufla mai tare pe creste, iar maximele rămân ridicate pentru această dată, atingând 16 grade.

În Olteni, persistă o atmosferă închisă: ceaţă dimineaţa, urmată de un cer preponderent noros, dar cu puţine şanse de precipitaţii. Temperaturile se menţin peste cele obişnuite pentru această perioadă şi ajung la 15 grade.

La fel stau lucrurile şi în Muntenia, unde ceaţa densă de la primele ore ale dimineţii, posibil asociată cu burniţă, este urmată de perioade în care soarele se ascunde printre nori. La prânz, maximele vor oscila între 14 şi 15 grade.

Până la ora 10:00, judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman se află sub avertizare cod galben de ceaţă densă.

În Capitală

Bucureştiul are parte de o dimineaţă mohorâtă, cu ceaţă care poate fi însoţită de burniţă. Deşi soarele rămâne mai mult ascuns printre nori, temperaturile cresc uşor faţă de ziua precedentă, atingând 15 grade la amiază. În timpul nopţii, ceaţa revine, cu şanse izolate de ploaie slabă, iar minima nocturnă va coborî la 8 grade.

La munte

Zona montană se bucură de intervale scurte cu soare, iar în nordul Carpaţilor Orientali apar ploi slabe în zonele joase şi lapoviţă la altitudini mari. Vântul suflă cu putere pe creste, amplificând senzaţia de frig în zonele înalte.