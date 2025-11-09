search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Vremea, 9 noiembrie. Temperaturi până la 20 de grade, dar şi coduri galbene de ceaţă

0
0
Publicat:

Vremea rămâne caldă pentru începutul lunii noiembrie, cu maxime de până la 20 de grade în unele regiuni, dar şi cu avertizări cod galben de ceaţă în sudul ţării şi precipitaţii slabe şi burniţă la munte.

FOTO: observatorulph
FOTO: observatorulph

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă pentru duminică, 9 noiembrie 2025, o vreme neobişnuit de caldă pentru această perioadă a anului în unele zone, cu temperaturi maxime ce ajung până la 20 de grade Celsius, dar şi episoade de ceaţă densă şi ploi slabe în anumite regiuni ale ţării. De asemenea, mai multe judeţe din sud se află, în primele ore ale zilei, sub avertizare cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 10:00.

În prima parte a zilei, fenomenele de ceaţă sunt prezente cu precădere în sudul României, reducând vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat chiar sub 50 de metri. În acelaşi timp, în nordul şi nord-vestul teritoriului sunt semnalate precipitaţii slabe sub formă de ploaie sau burniţă.

Valorile termice variază considerabil între regiuni, cele mai scăzute maxime, de 10-11 grade, fiind prognozate în Crişana, în timp ce în Dobrogea mercurul din termometre urcă până la 20 de grade Celsius.

În Dobrogea şi Bărăgan, vremea va avea un caracter schimbător, alternând între momente cu soare şi înnorări trecătoare, însoţite izolat de ploi slabe. Vântul se intensifică pe alocuri, accentuând senzaţia de instabilitate atmosferică, dar temperaturile rămân ridicate.

În sudul Moldovei şi nordul Munteniei, vremea se încălzeşte faţă de ziua precedentă, iar cerul va fi parţial însorit. La munte se pot semnala ploi slabe trecătoare, iar la altitudini ridicate vântul va avea intensificări. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei şi în Bucovina, cerul va rămâne variabil şi meteorologii anunţă ploi slabe, pe arii restrânse. La altitudini mari, în zona montană, există condiţii pentru apariţia precipitaţiilor mixte, posibil sub formă de lapoviţă. Maximele vor urca până la 15 grade.

În Maramureş şi nordul Transilvaniei, vremea este predominant închisă, cu cer acoperit şi averse slabe, mai ales în Maramureş. Valorile termice sunt în scădere comparativ cu ziua precedentă, iar temperaturile maxime nu vor depăşi 14 grade Celsius.

Şi în vestul ţării sunt prognozate burniţă şi ploi slabe în special în Crişana, unde vântul are unele intensificări. Pe crestele montane se pot semnala precipitaţii mixte, inclusiv lapoviţă, însă temperaturile rămân aproape de cele înregistrate în ziua anterioară.

În Transilvania, vremea se îmbunătăţeşte treptat, astfel că spre amiază cerul se va însenina parţial, iar ploi slabe pot apărea doar izolat, la munte. Vântul va sufla mai tare pe creste, iar maximele rămân ridicate pentru această dată, atingând 16 grade.

În Olteni, persistă o atmosferă închisă: ceaţă dimineaţa, urmată de un cer preponderent noros, dar cu puţine şanse de precipitaţii. Temperaturile se menţin peste cele obişnuite pentru această perioadă şi ajung la 15 grade.

La fel stau lucrurile şi în Muntenia, unde ceaţa densă de la primele ore ale dimineţii, posibil asociată cu burniţă, este urmată de perioade în care soarele se ascunde printre nori. La prânz, maximele vor oscila între 14 şi 15 grade.

Până la ora 10:00, judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman se află sub avertizare cod galben de ceaţă densă.

În Capitală

Bucureştiul are parte de o dimineaţă mohorâtă, cu ceaţă care poate fi însoţită de burniţă. Deşi soarele rămâne mai mult ascuns printre nori, temperaturile cresc uşor faţă de ziua precedentă, atingând 15 grade la amiază. În timpul nopţii, ceaţa revine, cu şanse izolate de ploaie slabă, iar minima nocturnă va coborî la 8 grade.

La munte

Zona montană se bucură de intervale scurte cu soare, iar în nordul Carpaţilor Orientali apar ploi slabe în zonele joase şi lapoviţă la altitudini mari. Vântul suflă cu putere pe creste, amplificând senzaţia de frig în zonele înalte.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”
stirileprotv.ro
image
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
gandul.ro
image
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
mediafax.ro
image
Antrenorul român care îl are ca model pe Mircea Lucescu. ”Noi suntem cei mai mari hoți de pe pământ”
fanatik.ro
image
Noul templu al dulciurilor din București. Peste 300 de sortimente de produse. Cât costă și de ce toată lumea vorbește despre magazinul de la Piața Unirii
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Ce înseamnă culorile de pe steagul României? Există pe drapeluri încă din vremea domnitorilor medievali
playtech.ro
image
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi Balonul de Aur”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Viral instant. A fost milionar, iar acum a ajuns să cerșească pe străzi!
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA
romaniatv.net
image
Isteria Black Friday. E halucinant ce s-a întâmplat în ziua marilor reduceri în centrele comerciale
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?