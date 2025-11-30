search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
Tradiții se Sfântul Andrei. De ce se pune grâu la încolțit

0
0
Publicat:

În România, sărbătoarea Sfântului Andrei este marcată atât religios, cât și prin tradiții populare, transmise din generație în generație. Noaptea de Sfântul Andrei mai ales este legată de numeroase superstiții și obiceiuri. De departe, cel mai cunoscut este grâul care se pune la încolțit. 

Sfântul Apostol Andrei FOTO Arhiva
Sfântul Apostol Andrei FOTO Arhiva

Când și de ce se pune gârul la încolțit

Grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei este o îmbinare a tradițiilor populare cu credința religioasă, dar și obiceiurile pre-creștine. În tradiție, grâul simbolizează belșugul casei și prosperitatea familiei. Tocmai de aceea, cei care urmează obiceiul pun grâu fie pentru fiecare membru al familiei, fie pentru copii. 

Există mai multe variante pentru momentul în care poate fi pus grâul la încolți - fie în seara de 29 noiembrie, în ajunul sărbătorii Sf. Andrei, fie pe 30 noiembrie dimineața sau chiar în seara zilei în care este sărbătorit Sfântul Apostol. 

Potrivit tradiției populare, aspectul grâului încolțit oferă indicii despre viitor. Dacă grâul crește va  verde, înalt, bogat și viguros, se consideră că anul următor va aduce sănătate, bunăstare și recolte bune. Între copii, tradiția poate fi privită și ca o competiție. Al cui grâu crește mai mare li mai frumos. 

Ziua de Sfântul Andrei, sărbătorită pe 30 noiembrie,  marchează simbolic și începutul unui nou ciclu agrar. Așa că ritualul poate semnifica și  dorința de a rămâne conectați la natură și ritmul vieții.

Visatul ursitului, o altă tradiție

În tradiția populară se spune și că fetele nemăritate își pot afla ursitul în noaptea de Sfântul Andrei. Ca să se întâmple acest lucru, se spune că  trebuie să-și pună sub pernă 41 de boabe de grâu. Dacă visezi că cineva le ia grâul, atunci sigur se mărită, spune tradiția. Iar în vis li s-ar arăta și chipul viitorului soț. De altfel, această zi este legată popular de ,,soartă". 

Superstiții de Sfântul Andrei

Pentru alții, noaptea de Sfântul Andrei poate fi văzută ca înfricoșătoare. În tradiția populară, se spune că granițele dintre lumi se subțiază în această noapte, iar spiritele rele, strigoii și duhurile se manifestă printre cei vii. Tocmai de aceea, popular se spunea că trebuie astupate  hornul sobei, fereastra și pragul ușilor, pentru a îndepărta strigoii. Tot pentru protecție, la ferestre se punea usturoi. Alții protejau chiar grajdurile vitelor. Se credea, totodată, că usturoiul ține departe boala și nenorocul de familie.

Tradiții religioase

Dincolo de superstiții, Sfântul Andrei rămâne o sărbătoare religioasă foarte importantă. Credincioșii merg la biserică și se roagă la Sfântul Apostol. În unele regiuni  se fac rugăciuni pentru protecția gospodăriei și a familiei, prin sfințirea apei și a casei. 

La Peștera Sfântului Andrei, din județul Constanța, are loc un pelerinaj la care participă mii de credincioși. 

